https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/cop31de-uzlasma-cikmadi-antalya-pakti-neden-kabul-edilmedi-zirveler-neden-tikaniyor-1110560400.html

COP31'de uzlaşma çıkmadı: Antalya Paktı neden kabul edilmedi, zirveler neden tıkanıyor?

COP31'de uzlaşma çıkmadı: Antalya Paktı neden kabul edilmedi, zirveler neden tıkanıyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Avustralya’nın eş başkanlığında hazırlanan "Antalya Paktı" kabul görmedi. Enerji analisti Özgür Gürbüz tıkanıklığın nedenlerini anlattı.

2026-11-25T18:30+0300

2026-11-25T18:30+0300

2026-11-25T18:30+0300

görüş

çevre

cop31

özgür gürbüz

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Zirvenin kilit başlıkları olan fosil yakıtlardan çıkış, iklim finansmanı ve adil geçiş konularında taraflar ortak bir zeminde buluşamadı. Enerji analisti ve gazeteci Özgür Gürbüz, COP süreçlerindeki tıkanıklığın temelinde çok taraflılığın zayıflaması, müzakerelerin karmaşıklaşması ve fosil yakıt lobilerinin güçlü direncinin yattığını belirtti.Fosil yakıtlar metne girmedi, 130 ülke itiraz ettiTürkiye ve Avustralya tarafından sunulan Antalya Paktı taslağı, ekonomilerde elektrifikasyonun artırılmasını, gelişmekte olan ülkelere finansman sağlanmasını ve Paris Anlaşması’nın 1.5 derece hedefinin aşılmasının en aza indirilmesini öngörüyordu. Fakat taslak metinde 130'dan fazla ülkenin talep ettiği "fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik somut bir yol haritası" yoktu.Bununla birlikte, zirvede, dünya ülkeleri zirvede 36 başlıkta ortak karara vardı. Kararların öne çıkanlarından biri, gelişmekte olan ülkelerdeki iklim uyum projelerini finanse eden Uyum Fonu oldu. Uzun süredir müzakere gündeminde olan fonun Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na geçişi konusunda uzlaşı sağlandı. Türkiye ile Rusya arasında ise iklim mücadelesinde diyaloğu kurumsallaştırmak ve öncelikli ortaklık alanlarını belirlemek amacıyla ‘İklim Değişikliği Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’ imzalandı.İklim finansmanı ve adil geçişte de anlaşma yokÖzgür Gürbüz’e göre zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasında yalnızca fosil yakıtlardan çıkışın reddedilmesi değil, finansman ve adil geçiş mekanizmalarının kurulamaması da belirleyici oldu:Gürbüz, mevcut tabloyu "COP31 bütün bu konuların hiçbirinde anlaşamayınca gerçekten ciddi anlamda başarısız oldu diyebiliriz" sözleriyle özetledi.COP süreçleri neden tıkanıyor? 3 temel nedenÖzgür Gürbüz, iklim zirvelerinde uzlaşma sağlanmasının giderek zorlaşmasının arkasında üç ana faktör bulunduğuna dikkat çekti:1- 'Çok taraflılık zayıfladı'“Uluslararası kuruluşların ve ortak müzakere süreçlerinin küresel ölçekte etkisini yitirmesi iklim zirvelerine doğrudan yansıyor; ülkelerin ortak karar alma kapasitesi geriliyor.”2. 'Müzakereler karmaşıklaştı'“Geçmişte gelişmiş ülkelerin tarihsel sorumlulukları ve emisyon azaltım hedefleri daha net bir çerçevede ele alınırken, günümüzde Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel emisyondaki payının artması dengeleri değiştirdi. Gelişmiş ülkeler, yüksek emisyon üreten bu ülkelerin de finansman ve azaltım sorumluluğu üstlenmesini isterken, gelişmekte olan ülkeler tarihsel sorumluluk gereği zengin ülkelerin daha fazla finansman sağlaması gerektiğini savunuyor.”3-Lobi baskısı direnç gösteriyorYıllardır kağıt üzerinde kalan fosil yakıtlardan çıkış hedeflerinin artık fiilen uygulanması gerekiyor. Gürbüz bu durumu, "Kömür, petrol ve gazdan çıkma kararı artık hayata geçirilmek zorunda. Bu aşamaya geldiğimizde karşımızdaki fosil yakıt lobisinin ya da nükleer lobisinin çok güçlü olduğunu görüyorsunuz. Ciddi bir direnç gösteriyorlar ve COP’ları etkiliyorlar" diye anlattı.1.5 derece sınırı tehlikedeGürbüz, küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1.47 derece yükseldiğini belirtirken Paris Anlaşması’nın 1.5 derece hedefinin aşılmasının artık çok ciddi bir risk haline geldiğini söyledi.Nepal’de buzulların erimesiyle yaşanan felaketlerin binlerce, Avrupa’daki aşırı sıcak hava dalgalarının ise on binlerce can kaybına yol açtığını hatırlatan Gürbüz, iklim krizinin etkilerinden hiçbir ülkenin kaçamayacağını söyledi. Gürbüz ayrıca, iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel araştırmaların finansmanının da çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.'İklim mücadelesi COP toplantılarına hapsedilemez'Müzakerelerdeki tıkanıklığın aşılması için hükümetlerin ve seçilmiş siyasi aktörlerin sorumluluk alması gerektiğini belirten Gürbüz, fosil yakıt lobilerine karşı duracak asıl gücün siyasi irade olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-kurumdan-bm-yetkilisine-uyari-yerine-gec-simon-1110517756.html

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COP31'de uzlaşma çıkmadı: Antalya Paktı neden kabul edilmedi, zirveler neden tıkanıyor? Sputnik Türkiye COP31'de uzlaşma çıkmadı: Antalya Paktı neden kabul edilmedi, zirveler neden tıkanıyor? 2026-11-25T18:30+0300 true PT4M22S

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