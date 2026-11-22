https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-kurumdan-bm-yetkilisine-uyari-yerine-gec-simon-1110517756.html
Bakan Kurum'dan BM yetkilisine uyarı: 'Yerine geç Simon'
Bakan Kurum'dan BM yetkilisine uyarı: 'Yerine geç Simon'
Sputnik Türkiye
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin kapanış oturumunda Bakan Murat Kurum ile BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell arasında kısa süreli... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T17:09+0300
2026-11-22T17:09+0300
2026-11-22T17:09+0300
dünya
murat kurum
emine erdoğan
antalya
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
cop31
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Türkiye'nin ev sahipliğinde 196 ülkenin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) kapanış oturumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell arasında yaşanan konuşma gündeme geldi. COP31 Başkanı olarak oturumu yöneten Kurum, toplantının akışına müdahale etmek isteyen Stiell'e yerine geçmesi yönünde uyarıda bulundu.'Ben söz vereceğim, sen yerine geç'COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu, Antalya'daki Anadolu Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturumu yöneten Bakan Murat Kurum ile BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell arasında toplantının işleyişi sırasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.Stiell'in oturumun akışına müdahale etmek istemesi üzerine Kurum, söz verme yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek BM yetkilisini uyardı. Kurum, Stiell'e dönerek şu ifadeleri kullandı:Kurum'un uyarısının ardından oturum kaldığı yerden devam etti. Kapanış toplantısında ülkelerin iklim politikalarına ilişkin yürüttüğü müzakereler ve hazırlanan ortak karar metni ele alındı.İklim müzakerelerinde uzlaşma mesajıKapanış oturumunda konuşan Bakan Kurum, iki hafta boyunca farklı ülkelerden liderlerin, bakanların, bilim insanlarının ve müzakere heyetlerinin Antalya'da bir araya geldiğini belirtti.Konferansta yenilenebilir enerji dönüşümü, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması, iklim finansmanı ve okyanusların korunması gibi konular ele alındı.Kurum, müzakereler sonucunda hazırlanan karar metninin farklı ülkelerin görüşleri doğrultusunda şekillendiğini belirterek şunları söyledi:Bakan Kurum, konferansın Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teşekkür etti.Kurum ayrıca müzakerelerde birlikte çalıştıkları Avustralya ekibine ve Müzakereler Başkanı Chris Bowen'a, BM Sekretaryasına, önceki COP başkanlıklarına ve konferansa katılan ülke temsilcilerine teşekkürlerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/trumptan-manidar-paylasim-shenzhende-putin-ve-si-ile-yaptigi-gorusmeyi-yalta-konferansiyla-1110513186.html
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murat kurum, emine erdoğan, antalya, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cop31
murat kurum, emine erdoğan, antalya, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cop31
Bakan Kurum'dan BM yetkilisine uyarı: 'Yerine geç Simon'
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin kapanış oturumunda Bakan Murat Kurum ile BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı. Oturumun akışına müdahale etmek isteyen Stiell'i uyaran Kurum, söz verme yetkisinin kendisinde olduğunu belirtti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 196 ülkenin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) kapanış oturumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell arasında yaşanan konuşma gündeme geldi.
COP31 Başkanı olarak oturumu yöneten Kurum, toplantının akışına müdahale etmek isteyen Stiell'e yerine geçmesi yönünde uyarıda bulundu.
'Ben söz vereceğim, sen yerine geç'
COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu, Antalya'daki Anadolu Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturumu yöneten Bakan Murat Kurum ile BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell arasında toplantının işleyişi sırasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.
Stiell'in oturumun akışına müdahale etmek istemesi üzerine Kurum, söz verme yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek BM yetkilisini uyardı. Kurum, Stiell'e dönerek şu ifadeleri kullandı:
Simon yerine geçer misin? Yerine bir geç Simon. Ben vereceğim söz, sen yerine geç.
Kurum'un uyarısının ardından oturum kaldığı yerden devam etti. Kapanış toplantısında ülkelerin iklim politikalarına ilişkin yürüttüğü müzakereler ve hazırlanan ortak karar metni ele alındı.
İklim müzakerelerinde uzlaşma mesajı
Kapanış oturumunda konuşan Bakan Kurum, iki hafta boyunca farklı ülkelerden liderlerin, bakanların, bilim insanlarının ve müzakere heyetlerinin Antalya'da bir araya geldiğini belirtti.
Konferansta yenilenebilir enerji dönüşümü, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması, iklim finansmanı ve okyanusların korunması gibi konular ele alındı.
Kurum, müzakereler sonucunda hazırlanan karar metninin farklı ülkelerin görüşleri doğrultusunda şekillendiğini belirterek şunları söyledi:
Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur.
Bakan Kurum, konferansın Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teşekkür etti.
Kurum ayrıca müzakerelerde birlikte çalıştıkları Avustralya ekibine ve Müzakereler Başkanı Chris Bowen'a, BM Sekretaryasına, önceki COP başkanlıklarına ve konferansa katılan ülke temsilcilerine teşekkürlerini iletti.