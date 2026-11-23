Özkol: Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma, teknoloji geliştirme ve sanayide dönüşüm alanlarına da taşınabilir
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Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye ile Rusya arasında "İklim Değişikliği Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" imzalandı. AB üyesi ülkelerin sonuç bildirgesini imzalamaması ile sonuçlanan COP 31’e ilişkin değerlendirme yapan Enerji Uzmanı Nazife İdil Özkol iki ülke arasındaki iş birliğinin daha ileri taşınabileceğini vurguladı.
Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), küresel enerji dönüşümünde çok kutuplu işbirliği adımlarına sahne olurken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dayatmacı tutumu nedeniyle nihai ortak sonuç bildirgesi (Antalya Paktı) kabul edilemeden sona erdi.
Zirve kapsamında ikili diplomasinin en somut adımlarından biri Türkiye ile Rusya arasında atıldı. İki ülke, iklim mücadelesinde diyaloğu kurumsallaştırmak ve öncelikli ortaklık alanlarını belirlemek amacıyla ortak işbirliği bildirisine imza attı. Uzmanlık paylaşımı, somut yeşil projelerin hayata geçirilmesi ve ortak yatırımların teşvik edilmesini kapsayan anlaşma, Batı merkezli tek taraflı iklim standartlarına karşı pragmatik bir işbirliği modeli ortaya koydu.
COP31’e ilişkin değerlendirmeler yapan Enerji Uzmanı Nazife İdil Özkol Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalanırken, AB ülkelerinin ortak bildiriye imza atmamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
COP31 süreci, iklim politikalarının artık yalnızca çevresel taahhütlerle sınırlı olmadığını; üretim maliyetleri, sanayi politikaları ve uluslararası ticaret standartlarıyla doğrudan bağlantılı hâle geldiğini gösteriyor. Ülkelerin farklı ekonomik öncelikleri nedeniyle küresel iklim müzakerelerinde uzlaşma sağlamak zorlaşırken, ikili iş birlikleri ve karbon piyasası mekanizmaları daha fazla önem kazanıyor. Türkiye–Rusya ortak bildirisi, karbon ayak izinin hesaplanması, emisyon verilerinin karşılaştırılması ve teknik altyapı paylaşımı açısından iki ülke arasında yeni bir iş birliği zemini oluşturabilir. Rusya'nın enerji üretimi, mühendislik ve sanayi alanlarındaki deneyimi; Türkiye'nin enerji verimliliği, emisyon yönetimi ve düşük karbonlu teknolojiler konusundaki çalışmalarıyla bir araya getirilebilir. Böylece iş birliği yalnızca karbon hesaplama yöntemleriyle sınırlı kalmayıp teknoloji geliştirme ve sanayide dönüşüm alanlarına da taşınabilir.
‘Karbon emisyonu uluslararası rekabeti etkiliyor’
Karbon emisyonu seviyelerinin hesaplanmasının uluslararası rekabete de etkisine dikkat çeken Özkol sözlerini şöyle sürdürdü:
Karbon emisyonları günümüzde ürünlerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ve üretim maliyetlerini etkileyen önemli bir ekonomik parametre hâline geldi. Türkiye'nin ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) altyapısını oluştururken ticaret ortaklarıyla emisyon ölçüm ve hesaplama yöntemlerinde uyum araması bu nedenle stratejik önem taşıyor. Ancak kurulacak sistemlerin uluslararası kabul gören standartlarla uyumlu olması gerekiyor. Aksi takdirde bir pazarda geçerli kabul edilen emisyon verilerinin başka bir pazarda yeniden doğrulanması, ihracatçı işletmeler için ilave maliyet ve rekabet kaybı riski doğurabilir. Bu noktada Türkiye'nin Rusya ile teknik iş birliğini geliştirirken Avrupa Birliği başta olmak üzere ihracat yaptığı pazarların ölçüm, raporlama ve doğrulama (MRV) gerekliliklerini de dikkate alması önemli. Amaç, farklı pazarlarda geçerliliğini koruyan, güvenilir ve karşılaştırılabilir bir emisyon veri altyapısı oluşturmak olmalı.
‘Yeşil dönüşüm belirleyici’
Sıfır emisyon hedefleri kapsamında yeşil dönüşüme de dikkat çeken Enerji Uzmanı Özkol bu kapsamda da iki ülke iş birliğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Yeşil dönüşümün bir diğer belirleyici boyutu ise enerji yönetimidir. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması, üretimde enerji yoğunluğunun azaltılması ve dijital teknolojilerle tüketimin optimize edilmesi hem karbon emisyonlarını hem de sanayi maliyetlerini düşürebilir. Türkiye ve Rusya arasında enerji verimliliği, dijital enerji yönetimi ve alternatif enerji teknolojileri alanlarında geliştirilecek ortak çalışmalar da bu açıdan değerlendirilebilir. Sonuç olarak yeşil dönüşümde ekonomik avantaj sağlayacak ülkeler, yalnızca uluslararası taahhütlerde bulunanlar değil; teknoloji geliştiren, enerji kaynaklarını verimli kullanan ve sanayisini yeni ticaret standartlarına hazırlayan ülkeler olacaktır. Türkiye'nin Rusya ve diğer ticaret ortaklarıyla teknik iş birliklerini somut projelere dönüştürürken uluslararası standartlarla uyumu koruması, yeşil dönüşümü bir maliyet yükünden rekabet ve teknolojik gelişim fırsatına dönüştürmesi açısından belirleyici olacaktır.