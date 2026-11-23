https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/ozkol-rusya-ile-turkiye-arasinda-varilan-anlasma-teknoloji-gelistirme-ve-sanayide-donusum-1110536524.html

Özkol: Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma, teknoloji geliştirme ve sanayide dönüşüm alanlarına da taşınabilir

Özkol: Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma, teknoloji geliştirme ve sanayide dönüşüm alanlarına da taşınabilir

Sputnik Türkiye

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye ile Rusya arasında "İklim Değişikliği Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" imzalandı. AB üyesi ülkelerin sonuç... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T17:17+0300

2026-11-23T17:17+0300

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türki̇ye

rusya

türkiye

antalya

ab

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), küresel enerji dönüşümünde çok kutuplu işbirliği adımlarına sahne olurken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dayatmacı tutumu nedeniyle nihai ortak sonuç bildirgesi (Antalya Paktı) kabul edilemeden sona erdi. Zirve kapsamında ikili diplomasinin en somut adımlarından biri Türkiye ile Rusya arasında atıldı. İki ülke, iklim mücadelesinde diyaloğu kurumsallaştırmak ve öncelikli ortaklık alanlarını belirlemek amacıyla ortak işbirliği bildirisine imza attı. Uzmanlık paylaşımı, somut yeşil projelerin hayata geçirilmesi ve ortak yatırımların teşvik edilmesini kapsayan anlaşma, Batı merkezli tek taraflı iklim standartlarına karşı pragmatik bir işbirliği modeli ortaya koydu. COP31’e ilişkin değerlendirmeler yapan Enerji Uzmanı Nazife İdil Özkol Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalanırken, AB ülkelerinin ortak bildiriye imza atmamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: ‘Karbon emisyonu uluslararası rekabeti etkiliyor’ Karbon emisyonu seviyelerinin hesaplanmasının uluslararası rekabete de etkisine dikkat çeken Özkol sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Yeşil dönüşüm belirleyici’ Sıfır emisyon hedefleri kapsamında yeşil dönüşüme de dikkat çeken Enerji Uzmanı Özkol bu kapsamda da iki ülke iş birliğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-kurumdan-bm-yetkilisine-uyari-yerine-gec-simon-1110517756.html

türki̇ye

rusya

antalya

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rusya, türkiye, antalya, ab, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi