https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/zelenskiy-finlandiya-korfezindeki-rus-gemisine-saldiri-ukrayna-tarafindan-gerceklestirildi-1110558810.html
Zelenskiy: Finlandiya Körfezi’ndeki Rus gemisine saldırı Ukrayna tarafından gerçekleştirildi
Zelenskiy: Finlandiya Körfezi’ndeki Rus gemisine saldırı Ukrayna tarafından gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, 21 Kasım’da Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında bir Rus kuru yük gemisine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T17:40+0300
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ukrayna
finlandiya körfezi
kuru yük gemisi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
bloomberg
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Vladimir Zelenskiy, Bloomberg’e verdiği demeçte, Finlandiya Körfezi’ndeki Rus kuru yük gemisine yönelik saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.Saldırının “farklı tepkilere” yol açtığını belirten Zelenskiy, “Bazı Avrupalı ortaklarımız Baltık Denizi’nde bir olay meydana geldiğinde endişeleniyor” dedi.Zelenskiy, Ukrayna askeri komutanlığına ve ilgili bakanlara, ortakların yeterli ve ayrıntılı bilgiye sahip olması ve sürprizlerle karşılaşmaması için daha aktif iletişim kurmaları talimatını verdiğini kaydetti.Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, 21 Kasım’da St. Petersburg’dan Kaliningrad’a giden bir kuru yük gemisinin Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında İHA saldırısına uğradığını açıklamıştı.Finlandiya Savunma Kuvvetleri de saldırıda Kiev’in rolü bulunabileceği ihtimalini dışlamamıştı. Kremlin ise saldırıyı artan “terör faaliyetleriyle” ilişkilendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/finlandiya-korfezinde-saldiriya-ugrayan-kuru-yuk-gemisi-st-petersburg-limanina-cekildi-1110549914.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, finlandiya körfezi, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bloomberg, aleksandr drozdenko
vladimir zelenskiy, ukrayna, finlandiya körfezi, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bloomberg, aleksandr drozdenko
Zelenskiy: Finlandiya Körfezi’ndeki Rus gemisine saldırı Ukrayna tarafından gerçekleştirildi
Vladimir Zelenskiy, 21 Kasım’da Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında bir Rus kuru yük gemisine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna’nın bulunduğunu açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, Bloomberg’e verdiği demeçte, Finlandiya Körfezi’ndeki Rus kuru yük gemisine yönelik saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Saldırının “farklı tepkilere” yol açtığını belirten Zelenskiy, “Bazı Avrupalı ortaklarımız Baltık Denizi’nde bir olay meydana geldiğinde endişeleniyor” dedi.
Zelenskiy, Ukrayna askeri komutanlığına ve ilgili bakanlara, ortakların yeterli ve ayrıntılı bilgiye sahip olması ve sürprizlerle karşılaşmaması için daha aktif iletişim kurmaları talimatını verdiğini kaydetti.
Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, 21 Kasım’da St. Petersburg’dan Kaliningrad’a giden bir kuru yük gemisinin Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında İHA saldırısına uğradığını açıklamıştı.
Finlandiya Savunma Kuvvetleri de saldırıda Kiev’in rolü bulunabileceği ihtimalini dışlamamıştı. Kremlin ise saldırıyı artan “terör faaliyetleriyle” ilişkilendirmişti.