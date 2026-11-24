https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/zelenskiy-finlandiya-korfezindeki-rus-gemisine-saldiri-ukrayna-tarafindan-gerceklestirildi-1110558810.html

Zelenskiy: Finlandiya Körfezi’ndeki Rus gemisine saldırı Ukrayna tarafından gerçekleştirildi

Zelenskiy: Finlandiya Körfezi’ndeki Rus gemisine saldırı Ukrayna tarafından gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, 21 Kasım’da Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında bir Rus kuru yük gemisine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T17:40+0300

2026-11-24T17:40+0300

2026-11-24T17:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

finlandiya körfezi

kuru yük gemisi

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

bloomberg

aleksandr drozdenko

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Vladimir Zelenskiy, Bloomberg’e verdiği demeçte, Finlandiya Körfezi’ndeki Rus kuru yük gemisine yönelik saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.Saldırının “farklı tepkilere” yol açtığını belirten Zelenskiy, “Bazı Avrupalı ortaklarımız Baltık Denizi’nde bir olay meydana geldiğinde endişeleniyor” dedi.Zelenskiy, Ukrayna askeri komutanlığına ve ilgili bakanlara, ortakların yeterli ve ayrıntılı bilgiye sahip olması ve sürprizlerle karşılaşmaması için daha aktif iletişim kurmaları talimatını verdiğini kaydetti.Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, 21 Kasım’da St. Petersburg’dan Kaliningrad’a giden bir kuru yük gemisinin Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında İHA saldırısına uğradığını açıklamıştı.Finlandiya Savunma Kuvvetleri de saldırıda Kiev’in rolü bulunabileceği ihtimalini dışlamamıştı. Kremlin ise saldırıyı artan “terör faaliyetleriyle” ilişkilendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/finlandiya-korfezinde-saldiriya-ugrayan-kuru-yuk-gemisi-st-petersburg-limanina-cekildi-1110549914.html

ukrayna

finlandiya körfezi

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vladimir zelenskiy, ukrayna, finlandiya körfezi, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bloomberg, aleksandr drozdenko