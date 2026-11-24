https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/finlandiya-korfezinde-saldiriya-ugrayan-kuru-yuk-gemisi-st-petersburg-limanina-cekildi-1110549914.html

Finlandiya Körfezi’nde saldırıya uğrayan kuru yük gemisi St. Petersburg Limanı'na çekildi

Finlandiya Körfezi’nde saldırıya uğrayan kuru yük gemisi St. Petersburg Limanı'na çekildi

Sputnik Türkiye

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Finlandiya Körfezi’nde insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan ‘Sparta II’ adlı kuru yük gemisinin St. Petersburg... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T11:11+0300

2026-11-24T11:11+0300

2026-11-24T11:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

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finlandiya körfezi

st. petersburg

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Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya Körfezi’nde İHA saldırısına maruz kalan Sparta II isimli kuru yük gemisinin kurtarma operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, saldırının ardından gemideki tüm mürettebatın Deniz Kurtarma Servisi (Morspasslujba) ekipleri tarafından ‘Spasatel Karev’ adlı çok amaçlı acil kurtarma gemisine tahliye edildiğihatırlatıldı.Hasar gören Sparta II gemisinin, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Murman adlı kurtarma gemisi tarafından çekilerek St. Petersburg Limanı'na getirildiği kaydedilen açıklamada, "Seyir boyunca iki kurtarma gemisinden arızalı kuru yük gemisinin gövdesine kesintisiz soğutma çalışması yapılarak yeniden yangın çıkması önlendi" ifadelerine yer verildi.Finlandiya Sınır Muhafızlarından Rus kurtarma ekiplerine teşekkürBakanlık açıklamasında, Finlandiya Sınır Muhafızlarının yürütülen operasyon nedeniyle Rus deniz kurtarma ekiplerine teşekkür ettiği belirtilerek, gönderilen mektupta Murman ve Spasatel Karev gemilerinin mürettebatının profesyonelliğine ve insan hayatını kurtarmadaki katkılarına özel vurgu yapıldığı aktarıldı.St. Petersburg Limanı açıklarında geminin; kurtarma timleri, dalgıçlar ve ilave yangın söndürme ekipmanları taşıyan gemi filosu tarafından karşılandığı bildirildi.Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:Daha önce Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Kaliningrad’a doğru ilerleyen Rus yük gemisine, Rusya sınırından 3 deniz mili uzaklıkta İHA saldırısının gerçekleştirildiğini bildirdmişti.Kaliningrad Bölgesi Valisi Aleksey Besprozvannıh olayın bölgenin tedarikinde herhangi bir aksama oluşturmadığını ve süreci bizzat takip ettiğini açıklamıştı.

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