https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/trumpin-sus-payi-davasinda-yeni-gelisme-mahkumiyet-kararinin-kaldirilmasi-gundeme-gelebilir-1110547771.html

Trump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme: Mahkumiyet kararının kaldırılması gündeme gelebilir

Trump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme: Mahkumiyet kararının kaldırılması gündeme gelebilir

Sputnik Türkiye

ABD'de temyiz mahkemesi, Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemeleriyle ilgili mahkumiyet kararına itirazını federal... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T10:07+0300

2026-11-24T10:07+0300

2026-11-24T10:07+0300

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ABD'de Temyiz Mahkemesi, Donald Trump'ın Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemeleri nedeniyle aldığı mahkumiyet kararına ilişkin başvurusunda yeni bir hukuki sürecin önünü açtı.ABD basınında yer alan haberlere göre, üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, Trump'ın davanın New York eyalet mahkemesinden federal mahkemeye taşınması talebini daha önce reddeden alt mahkemenin kararını bozdu. Heyet, davanın federal mahkemede görülüp görülmeyeceğine ilişkin talebin yeniden ve gecikmeksizin değerlendirilmesini istedi.Kararın ardından davanın federal mahkemeye taşınması halinde Trump, ABD başkanlarının görevleri kapsamındaki resmi eylemlerine ilişkin dokunulmazlık kararını gerekçe göstererek mahkumiyetinin iptal edilmesini talep edebilecek.Ancak temyiz mahkemesinin kararı, Trump'ın mahkumiyetini doğrudan ortadan kaldırmıyor. Davanın federal mahkemeye taşınıp taşınmayacağına ilişkin kararın henüz verilmediği belirtildi.Trump, 34 suçlamadan mahkum edilmiştiTrump, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Stormy Daniels'a 130 bin dolar sus payı ödenmesiyle bağlantılı ticari kayıtları tahrif etmekten Mayıs 2024'te New York'ta görülen davada 34 ayrı suçtan mahkum edilmişti.Savcılık, söz konusu ödemenin Daniels'ın Trump ile 2006 yılında yaşadığını öne sürdüğü ilişkiyi kamuoyuna açıklamaması amacıyla yapıldığını ve ödemenin seçim sürecinde gizlendiğini savunmuştu. Trump ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.Trump, mahkumiyet kararının ardından ceza almamıştı. Bu kararla ABD tarihinde bir suçtan mahkum edilen ilk başkan olmuştu.Eyalet mahkemesindeki temyiz süreci durdurulduTemyiz mahkemesinin kararı, Trump'ın mahkumiyetine ilişkin New York eyalet mahkemesindeki temyiz sürecinin de beklemeye alınmasına yol açtı.Trump'ın davayı federal mahkemeye taşıma talebi, daha önce ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından üç kez reddedilmişti. Geçen ay hayatını kaybeden Hellerstein, son olarak ağustos ayında verdiği kararda, sus payı ödenmesi ve bu ödemenin gizlenmesinin başkanlık dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtmişti.Trump'ın avukatları, davada başkanlık görevleri kapsamındaki bazı eylemlere ilişkin delillerin kullanıldığını ve bu delillerin ABD Yüksek Mahkemesinin 2024'te verdiği dokunulmazlık kararıyla çeliştiğini savundu.Manhattan Bölge Savcılığı ise davanın Trump'ın başkanlık görevleriyle değil, ticari kayıtların tahrif edilmesiyle ilgili olduğunu belirterek federal mahkemeye taşınmasına karşı çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-sus-payi-davasindaki-mahkumiyet-kararina-itiraz-etti-baskanlik-dokunulmazligini-gerekce-1100572754.html

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abd, stormy daniels, abd, new york, manhattan bölge savcılığı, donald trump