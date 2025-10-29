https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-sus-payi-davasindaki-mahkumiyet-kararina-itiraz-etti-baskanlik-dokunulmazligini-gerekce-1100572754.html
Trump 'sus payı' davasındaki mahkumiyet kararına itiraz etti: Dokunulmazlığını gerekçe gösterdi
Trump 'sus payı' davasındaki mahkumiyet kararına itiraz etti: Dokunulmazlığını gerekçe gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın 2024'te 'sus payı' davasında aldığı mahkumiyet kararına itiraz edildi. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Temmuz ayında aldığı 'başkanın... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T09:42+0300
2025-10-29T09:42+0300
2025-10-29T09:45+0300
dünya
donald trump
stormy daniels
michael cohen
dava
temyiz
new york
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2024'te mahkum olduğu 'sus payı' davasındaki kararı temyize taşıdı. Trump'ın avukatları davanın 'başından beri siyasi amaçlarla açıldığını' ve 'eski ya da görevdeki başkanların resmi eylemleri nedeniyle cezai kovuşturmadan muaf olması gerektiğini' belirtti.Savcılığa göre, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Trump, kişisel avukatı Michael Cohen aracılığıyla yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 130 bin dolar 'sus payı' ödemesi yapılmasını sağlamıştı. Bu ödemenin, Trump'ın seçim öncesi imajını korumak amacıyla yapıldığı iddia edişmişti.New York'ta görülen davada Trump, 'ticari kayıtları tahrif etmekten' 34 ayrı ağır suçtan jüri tarafından oybirliğiyle suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Aralık 2024'te Trump'a 'şartsız tahliye' kararı vermiş, bu da Trump'ın hapis yatmayacağı veya para cezası ödemeyeceği anlamına gelmişti.Ödemeler 'hukuki gider' olarak kaydedildiSavcılar, 'sus payı' ödemelerinin Trump tarafından 'hukuki gider' olarak kaydedilmesini, seçmenlerden bilgi gizlemeye yönelik bir seçim müdahalesi olarak nitelendirmiş, Trump ise hem suçlamaları hem de iddiaları reddetmişti.Trump'ın temyiz başvurusunda, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Temmuz ayında aldığı 'başkanların resmi eylemleri için geniş dokunulmazlık' kararına atıfta bulunularak, bu dokunulmazlığın 'sus payı' davasında da uygulanması gerektiği savunuldu.New York Temyiz Mahkemesi tarafından dava yeniden ele alınacak. Aynı mahkeme, Ağustos ayında Trump'a yönelik 500 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık cezasını da bozmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-sus-payi-davasinda-ceza-durusmasini-erteleme-talebini-reddetti-1092532157.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, stormy daniels, michael cohen, dava, temyiz, new york, abd
donald trump, stormy daniels, michael cohen, dava, temyiz, new york, abd
Trump 'sus payı' davasındaki mahkumiyet kararına itiraz etti: Dokunulmazlığını gerekçe gösterdi
09:42 29.10.2025 (güncellendi: 09:45 29.10.2025)
ABD Başkanı Trump'ın 2024'te 'sus payı' davasında aldığı mahkumiyet kararına itiraz edildi. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Temmuz ayında aldığı 'başkanın resmi eylemleri için geniş dokunulmazlık' kararı kapsamında yargılanamayacağını savunarak hükmün bozulmasını talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2024'te mahkum olduğu 'sus payı' davasındaki kararı temyize taşıdı. Trump'ın avukatları davanın 'başından beri siyasi amaçlarla açıldığını' ve 'eski ya da görevdeki başkanların resmi eylemleri nedeniyle cezai kovuşturmadan muaf olması gerektiğini' belirtti.
Savcılığa göre, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Trump, kişisel avukatı Michael Cohen aracılığıyla yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 130 bin dolar 'sus payı' ödemesi yapılmasını sağlamıştı. Bu ödemenin, Trump'ın seçim öncesi imajını korumak amacıyla yapıldığı iddia edişmişti.
New York'ta görülen davada Trump, 'ticari kayıtları tahrif etmekten' 34 ayrı ağır suçtan jüri tarafından oybirliğiyle suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Aralık 2024'te Trump'a 'şartsız tahliye' kararı vermiş, bu da Trump'ın hapis yatmayacağı veya para cezası ödemeyeceği anlamına gelmişti.
Ödemeler 'hukuki gider' olarak kaydedildi
Savcılar, 'sus payı' ödemelerinin Trump tarafından 'hukuki gider' olarak kaydedilmesini, seçmenlerden bilgi gizlemeye yönelik bir seçim müdahalesi olarak nitelendirmiş, Trump ise hem suçlamaları hem de iddiaları reddetmişti.
Trump'ın temyiz başvurusunda, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Temmuz ayında aldığı 'başkanların resmi eylemleri için geniş dokunulmazlık' kararına atıfta bulunularak, bu dokunulmazlığın 'sus payı' davasında da uygulanması gerektiği savunuldu.
New York Temyiz Mahkemesi tarafından dava yeniden ele alınacak. Aynı mahkeme, Ağustos ayında Trump'a yönelik 500 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık cezasını da bozmuştu.