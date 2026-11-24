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Orhan Şen '3 gün sürecek' diyerek tarih verdi: İstanbul'a kar yağacak mı?
Orhan Şen '3 gün sürecek' diyerek tarih verdi: İstanbul'a kar yağacak mı?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan şen, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk havanın 3 gün boyunca etkili olacağını belirtirken 'İstanbul'a kar yağacak mı?'... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T14:30+0300
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Türkiye, önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. 3 gün sürmesi beklenen soğuk havanın etkili olacağını belirten meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu gelen soğuk hava dalgasında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Düzce, Bursa, Balıkesir'de olacak ama İstanbul'da kar yağışı yok" dedi.Soğuk hava dalgası ne zaman geliyor?Balkanlar üzerinden gelecek ve birçok bölgeyi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şen, "Önümüzdeki hafta başından itibaren 3 gün Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine girecek" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şen, "Trakya'da kar yağışı olması ihtimali yüksek. 30 Kasım akşamından itibaren ayın 1'i, 2'si ve 3'ünde etkili olacak" dedi.Haftanın başlangıcından itibaren Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Marmara'da sıcaklığın düşmesiyle beraber kar yağışının görüleceğini söyleyen Şen, "Karadeniz iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da benzer bir kar yağışı görülüyor" şeklinde konuştu.İstanbul'a kar yağacak mı?Marmara'nın güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğinin altını çizen Orhan Şen, "Bu gelen soğuk hava dalgasında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Düzce, Bursa, Balıkesir'de olacak ama İstanbul'da kar yağışı yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/istanbulda-kis-yuzunu-gosteriyor-sicakliklar-0-dereceye-kadar-dusecek-1110549472.html
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orhan şen, i̇stanbul, balkanlar, meteoroloji, soğuk hava
orhan şen, i̇stanbul, balkanlar, meteoroloji, soğuk hava
Orhan Şen '3 gün sürecek' diyerek tarih verdi: İstanbul'a kar yağacak mı?
14:30 24.11.2026 (güncellendi: 14:31 24.11.2026)
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan şen, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk havanın 3 gün boyunca etkili olacağını belirtirken 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunu da yanıtladı.
Türkiye, önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. 3 gün sürmesi beklenen soğuk havanın etkili olacağını belirten meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu gelen soğuk hava dalgasında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Düzce, Bursa, Balıkesir'de olacak ama İstanbul'da kar yağışı yok" dedi.
Soğuk hava dalgası ne zaman geliyor?
Balkanlar üzerinden gelecek ve birçok bölgeyi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şen, "Önümüzdeki hafta başından itibaren 3 gün Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine girecek" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şen, "Trakya'da kar yağışı olması ihtimali yüksek. 30 Kasım akşamından itibaren ayın 1'i, 2'si ve 3'ünde etkili olacak" dedi.
Haftanın başlangıcından itibaren Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Marmara'da sıcaklığın düşmesiyle beraber kar yağışının görüleceğini söyleyen Şen, "Karadeniz iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da benzer bir kar yağışı görülüyor" şeklinde konuştu.
İstanbul'a kar yağacak mı?
Marmara'nın güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğinin altını çizen Orhan Şen, "Bu gelen soğuk hava dalgasında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Düzce, Bursa, Balıkesir'de olacak ama İstanbul'da kar yağışı yok" dedi.