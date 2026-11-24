https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/istanbulda-kis-yuzunu-gosteriyor-sicakliklar-0-dereceye-kadar-dusecek-1110549472.html

İstanbul'da kış yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar '0' dereceye kadar düşecek

İstanbul'da kış yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar '0' dereceye kadar düşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüyor. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle hava sıcaklığı yarın 0 dereceye kadar düşecek. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T11:11+0300

2026-11-24T11:11+0300

2026-11-24T11:11+0300

türki̇ye

i̇stanbul

perşembe

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul hava durumu

lodos

sıcak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108906685_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f1250fa98b3363c044fcc70165f695ee.jpg

İstanbul'da lodosun etkisiyle 20 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar bugün 6 dereceye yarın ise 0 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da kış yüzünü gösterirken valilik buzlanma uyarısı yaptı. Ama perşembe günü soğuk hava megakenti terk edecek. '0' dereceyi göreceğiz diyerek uyardı Meteorolojinin verilerine göre, lodosun karayele dönmesiyle birlikte İstanbul'da sıcaklıklar 12 derece birden düştü. Gün içerisinde 7-8 derecelerde olan sıcaklıklar gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşecek. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün hissedilir derecede azalmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyretmesinin beklendiği kaydedilirken , yarın sabah saatlerinde, şehrin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı tahmin edildiği bildirildi. Paylaşımda, perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği kaydedildi. İstanbul'da 24-26 Kasım tarihleri arasında beklenen hava sıcaklıkları;24 Kasım Salı en düşük 6 en yüksek 9 derece, 25 Kasım Çarşamba en düşük 0 en yüksek 9 derece, 26 Kasım Perşembe en düşük 1 en yüksek 13 dereceVatandaşların ve ilgililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporları ve meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri istenen paylaşımda, ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.Perşembe sıcaklıklar 17 dereceye çıkacakİstanbul'da kış kısa sürecek ve perşembe günü lodosun etkisiyle hava yeniden ısınacak. Sıcaklıklar 17-18 dereceye kadar yükselecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/meteoroloji-19-ili-uyardi-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110543397.html

türki̇ye

i̇stanbul

perşembe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, perşembe, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, lodos, sıcak