https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/kredi-kartlarinda-yeni-donem-kredi-karti-nakit-avans-ve-kmh-faizlerinde-3-yil-sonra-ilk-indirim-1110551667.html

Kredi kartlarında yeni dönem: Kredi Kartı, nakit avans ve KMH faizlerinde 3 yıl sonra ilk indirim

Kredi kartlarında yeni dönem: Kredi Kartı, nakit avans ve KMH faizlerinde 3 yıl sonra ilk indirim

Sputnik Türkiye

TCMB, kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oranı Kasım 2023'ten bu yana ilk kez düşürdü. Yüzde 3,11 seviyesindeki referans oran 1 Aralık... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T13:04+0300

2026-11-24T13:04+0300

2026-11-24T13:04+0300

ekonomi̇

kredi kartı

kredi kartı limiti

türkiye cumhuriyet merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde bankaların uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranı aşağı çekti. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3.11 seviyesinde bulunan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2.94 olarak uygulanacak.Kredi kartı faizleri düşecek mi?Referans orandaki 0,17 puanlık düşüş, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarına da yansıyacak. Böylece kredi kartı dönem borcunun tutarına göre belirlenen faiz oranları 1 Aralık'tan itibaren daha düşük seviyelerde uygulanacak.Nakit avans ve KMH faizleri de düşecekFaiz indirimi nakit çekim ve kullanım işlemlerini de kapsıyor. Buna göre nakit avans işlemlerinde uygulanabilecek aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşecek.Aynı oranlar kredili mevduat hesaplarında (KMH) da uygulanacak. Böylece hesabında yeterli bakiye bulunmadığında kredili mevduat hesabından yararlanan müşterilerin de faiz maliyeti azalacak.Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde de indirim yapılacak. Bu işlemlerde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya gerileyecek.

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kredi kartı, kredi kartı limiti, türkiye cumhuriyet merkez bankası