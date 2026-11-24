https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/kredi-kartlarinda-yeni-donem-kredi-karti-nakit-avans-ve-kmh-faizlerinde-3-yil-sonra-ilk-indirim-1110551667.html
Kredi kartlarında yeni dönem: Kredi Kartı, nakit avans ve KMH faizlerinde 3 yıl sonra ilk indirim
Kredi kartlarında yeni dönem: Kredi Kartı, nakit avans ve KMH faizlerinde 3 yıl sonra ilk indirim
Sputnik Türkiye
TCMB, kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oranı Kasım 2023'ten bu yana ilk kez düşürdü. Yüzde 3,11 seviyesindeki referans oran 1 Aralık... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T13:04+0300
2026-11-24T13:04+0300
2026-11-24T13:04+0300
ekonomi̇
kredi kartı
kredi kartı limiti
türkiye cumhuriyet merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde bankaların uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranı aşağı çekti. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3.11 seviyesinde bulunan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2.94 olarak uygulanacak.Kredi kartı faizleri düşecek mi?Referans orandaki 0,17 puanlık düşüş, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarına da yansıyacak. Böylece kredi kartı dönem borcunun tutarına göre belirlenen faiz oranları 1 Aralık'tan itibaren daha düşük seviyelerde uygulanacak.Nakit avans ve KMH faizleri de düşecekFaiz indirimi nakit çekim ve kullanım işlemlerini de kapsıyor. Buna göre nakit avans işlemlerinde uygulanabilecek aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşecek.Aynı oranlar kredili mevduat hesaplarında (KMH) da uygulanacak. Böylece hesabında yeterli bakiye bulunmadığında kredili mevduat hesabından yararlanan müşterilerin de faiz maliyeti azalacak.Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde de indirim yapılacak. Bu işlemlerde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya gerileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bddk-duyurdu-kredi-kartlarinda-asgari-odeme-oranlari-degisti-1110492421.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, türkiye cumhuriyet merkez bankası
kredi kartı, kredi kartı limiti, türkiye cumhuriyet merkez bankası
Kredi kartlarında yeni dönem: Kredi Kartı, nakit avans ve KMH faizlerinde 3 yıl sonra ilk indirim
TCMB, kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oranı Kasım 2023'ten bu yana ilk kez düşürdü. Yüzde 3,11 seviyesindeki referans oran 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94'e gerileyecek. Bu değişiklikle kredi kartı azami akdi faiz oranları da 0,17 puan düşecek. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri de indirilecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde bankaların uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranı aşağı çekti. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3.11 seviyesinde bulunan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2.94 olarak uygulanacak.
Kredi kartı faizleri düşecek mi?
Referans orandaki 0,17 puanlık düşüş, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarına da yansıyacak. Böylece kredi kartı dönem borcunun tutarına göre belirlenen faiz oranları 1 Aralık'tan itibaren daha düşük seviyelerde uygulanacak.
TCMB'nin yayımladığı yeni faiz tablosuna göre
, dönem borcu 30 bin TL'nin altında
olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.25'ten yüzde 3.08'e inecek. Bu grupta azami gecikme faiz oranı da yüzde 3.55'ten yüzde 3.38'e düşecek.
Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında
azami akdi faiz yüzde 3.75'ten yüzde 3.58'e, azami gecikme faizi ise yüzde 4.05'ten yüzde 3.88'e gerileyecek.
Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında
ise azami akdi faiz oranı yüzde 4.25'ten yüzde 4.08'e, gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e indirilecek. Bu son gruptaki oranlar, dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için de geçerli olacak.
Nakit avans ve KMH faizleri de düşecek
Faiz indirimi nakit çekim ve kullanım işlemlerini de kapsıyor. Buna göre nakit avans işlemlerinde uygulanabilecek aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşecek.
Aynı oranlar kredili mevduat hesaplarında (KMH) da uygulanacak. Böylece hesabında yeterli bakiye bulunmadığında kredili mevduat hesabından yararlanan müşterilerin de faiz maliyeti azalacak.
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde de indirim yapılacak. Bu işlemlerde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya gerileyecek.