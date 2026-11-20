https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bddk-duyurdu-kredi-kartlarinda-asgari-odeme-oranlari-degisti-1110492421.html

BDDK duyurdu: Kredi kartlarında asgari ödeme oranları değişti

BDDK duyurdu: Kredi kartlarında asgari ödeme oranları değişti

Sputnik Türkiye

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Kart limiti 100 bin TL ve altında olanlarda dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin TL'nin... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T15:49+0300

2026-11-20T15:49+0300

2026-11-20T15:53+0300

ekonomi̇

bddk

kredi

kredi kartı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Yeni düzenlemeyle mevcut yüzde 20 ve yüzde 40 oranlarına yüzde 30'luk yeni kademe eklendi.Buna göre asgari ödeme oranı, kredi kartının limitine göre yüzde 20, yüzde 30 veya yüzde 40 olarak uygulanacak.Kredi kartlarında yüzde 30'luk yeni kademeBDDK'nın yeni düzenlemesine göre limiti 100 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlenecek.Kart limiti 100 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 200 bin Türk Lirası'nı aşmayan kredi kartlarında ise dönem borcunun yüzde 30'u asgari ödeme tutarı olacak.200 bin TL üzerindeki kartlarda oran yüzde 40Limiti 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde bulunan kredi kartlarında asgari ödeme oranı ise dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarında asgari tutarın; limiti yüz bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde yirmisi, yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olup iki yüz bin Türk Lirası'nı aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde otuzu, iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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bddk, kredi, kredi kartı