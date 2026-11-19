https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-dosyasi-buyuyor-eski-bddk-ve-merkez-bankasi-baskani-sahap-kavciogluna-yurt-disi-cikis-yasagi-1110450482.html
Fon dosyası büyüyor: Eski BDDK ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı
Fon dosyası büyüyor: Eski BDDK ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında kritik bir eşik aşıldı. Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında savcılığın talep ettiği... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T11:21+0300
2026-11-19T11:21+0300
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ekonomi̇
şahap kavcıoğlu
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
haberler
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Türkiye'nin finans gündemini sarsan ve her yeni adımla daha da derinleşen fon soruşturması, yargı cephesinden gelen son kararla yeni bir aşamaya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, BDDK eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında adli tedbir uygulanması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-sorusturmasinda-kritik-gelisme-mustafa-yazici-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1110444167.html
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şahap kavcıoğlu, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, haberler
Fon dosyası büyüyor: Eski BDDK ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı
11:21 19.11.2026 (güncellendi: 11:22 19.11.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında kritik bir eşik aşıldı. Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında savcılığın talep ettiği yurt dışı çıkış yasağı mahkemece kabul edildi. Görevden ayrılışının hemen ardından gelen bu karar, sermaye piyasalarını sarsan dosyanın seyrini değiştiriyor.
Türkiye'nin finans gündemini sarsan ve her yeni adımla daha da derinleşen fon soruşturması, yargı cephesinden gelen son kararla yeni bir aşamaya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, BDDK eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında adli tedbir uygulanması istendi.