https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-dosyasi-buyuyor-eski-bddk-ve-merkez-bankasi-baskani-sahap-kavciogluna-yurt-disi-cikis-yasagi-1110450482.html

Fon dosyası büyüyor: Eski BDDK ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı

Fon dosyası büyüyor: Eski BDDK ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında kritik bir eşik aşıldı. Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında savcılığın talep ettiği... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T11:21+0300

2026-11-19T11:21+0300

2026-11-19T11:22+0300

ekonomi̇

şahap kavcıoğlu

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

haberler

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Türkiye'nin finans gündemini sarsan ve her yeni adımla daha da derinleşen fon soruşturması, yargı cephesinden gelen son kararla yeni bir aşamaya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, BDDK eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında adli tedbir uygulanması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-sorusturmasinda-kritik-gelisme-mustafa-yazici-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1110444167.html

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şahap kavcıoğlu, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, haberler