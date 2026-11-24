https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/kolombiyada-bombali-arac-saldirisi-21-yarali-1110556078.html

Kolombiya'da bombalı araç saldırısı: 21 yaralı

Kolombiya'da bombalı araç saldırısı: 21 yaralı

Sputnik Türkiye

Kolombiya'nın Villavicencio kentinde, Meta bölge yönetiminin valilik binası önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5'i güvenlik görevlisi 21 kişi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T16:35+0300

2026-11-24T16:35+0300

2026-11-24T16:35+0300

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RCN haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, patlama Meta bölge yönetimine bağlı valilik binasının önünde meydana geldi. Yetkililer, bomba yüklü aracın infilak etmesiyle birlikte 21 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında 5 güvenlik görevlisinin bulunduğunu duyurdu. Patlama nedeniyle valilik binasında ve çevredeki diğer yapılarda büyük çaplı hasar meydana geldi.Cumhurbaşkanı ve Validen AçıklamaKolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı sert sözlerle kınadı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktaran Espriella, faillerin yakalanıp adalet önüne çıkarılması için güvenlik güçlerinin tüm imkanlarının seferber edileceğini söyledi.Meta Valisi Rafaela Cortes ise ordu ve emniyet birimleriyle eş güdümlü olarak acil durum ve güvenlik önlemlerinin devreye alındığını belirtti. Cortes, mevcut aşamada temel önceliklerinin olası yeni saldırıların önüne geçmek, vatandaşların güvenliğini tesis etmek ve saldırıyı tüm yönleriyle aydınlatmak olduğunu kaydetti.

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