https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/buyuk-patlamadan-630-milyon-yil-sonra-dev-kara-deligin-bulundugu-galaksi-kesfedildi-1110555315.html

Büyük Patlama'dan 630 milyon yıl sonra: Dev kara deliğin bulunduğu galaksi keşfedildi

Büyük Patlama'dan 630 milyon yıl sonra: Dev kara deliğin bulunduğu galaksi keşfedildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Uzay Ajansının Euclid Uzay Teleskobu, Büyük Patlama'dan yaklaşık 630 milyon yıl sonra var olan ve şimdiye kadar gözlemlenen en uzak kuasarı tespit etti. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T15:41+0300

2026-11-24T15:41+0300

2026-11-24T15:41+0300

yaşam

avrupa uzay ajansı (esa)

james webb uzay teleskobu

güneş

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Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Euclid Uzay Teleskobu, evrenin henüz çok genç olduğu döneme ait bir kuasarı ortaya çıkardı. "J1504+6252" adı verilen ve "Dun Aonghasa" olarak da bilinen kuasarın, Büyük Patlama'dan yaklaşık 630 milyon yıl sonra var olduğu belirlendi.ESA'nın açıklamasına göre kuasar, yaklaşık 13.1 milyar yıl önceki haliyle gözlemlendi. Keşif, Euclid'in birkaç ay önce duyurduğu en uzak kuasar rekorunu 40 milyon yıl geriye taşıdı.Teleskobun yaklaşık 18 aylık gözlem verilerinin incelenmesiyle milyonlarca gök cismi arasından belirlenen kuasarın varlığı, yeryüzünde ve uzayda bulunan teleskoplarla yapılan takip gözlemleriyle doğrulandı.James Webb Uzay Teleskobu'nun gözlemleri ise kuasarın merkezindeki kara deliğin kütlesinin Güneş'in yaklaşık 360 milyon katı olduğunu ortaya koydu.Araştırmada, söz konusu kara deliğin çevresindeki maddeyi diğer uzak kuasarlardaki kara deliklere kıyasla daha yavaş tükettiği de belirlendi.Kuasar nedir?Keşif, evren henüz 630 milyon yaşındayken bu kadar büyük bir kara deliğin nasıl oluştuğu ve kısa sürede nasıl büyüdüğü sorularını gündeme getirdi. Elde edilen bulguların, kara deliklerin oluşumunu ve büyümesini açıklamaya yönelik mevcut bilimsel modelleri zorladığı belirtildi.Kuasarlar, merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin çevrelerindeki gazları kendilerine çekmesi sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkaran galaksi çekirdekleri olarak biliniyor.2023'te uzaya fırlatılan Euclid Uzay Teleskobu ise evrenin karanlık madde ve karanlık enerji gibi henüz tam olarak anlaşılamayan özelliklerini araştırıyor.

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avrupa uzay ajansı (esa), james webb uzay teleskobu, güneş