https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/dursun-ozbek-duyurdu-netanyahu-galatasarayi-uefaya-sikayet-etti-1110558506.html
Dursun Özbek duyurdu: Netanyahu, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti
Dursun Özbek duyurdu: Netanyahu, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Filistin pankartları nedeniyle İsrail hükümeti tarafından UEFA'ya şikayet edildi. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T17:32+0300
2026-11-24T17:32+0300
2026-11-24T17:32+0300
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Filistin halkına destek amacıyla sarı-kırmızılı taraftarların açtığı pankartlar nedeniyle kulübün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından UEFA'ya şikayet edildiğini duyurdu.Başkan Özbek, ''Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikâyet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur. Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır'' dedi.Öte yandan Galatasaray, Aston Villa karşılaşması öncesinde tribünlere 'Özgür Filistin' yazılı pankart astı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/unai-emery-galatasaray-turkiyenin-en-iyi-takimi-1110539113.html
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dursun özbek, filistin, uefa, galatasaray, maç, maç yayını, taraftar, galatasaray taraftarlar derneği
dursun özbek, filistin, uefa, galatasaray, maç, maç yayını, taraftar, galatasaray taraftarlar derneği
Dursun Özbek duyurdu: Netanyahu, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti
Galatasaray, Filistin pankartları nedeniyle İsrail hükümeti tarafından UEFA'ya şikayet edildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Filistin halkına destek amacıyla sarı-kırmızılı taraftarların açtığı pankartlar nedeniyle kulübün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından UEFA'ya şikayet edildiğini duyurdu.
Başkan Özbek, ''Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikâyet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur. Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır'' dedi.
Öte yandan Galatasaray, Aston Villa karşılaşması öncesinde tribünlere 'Özgür Filistin' yazılı pankart astı.