https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/unai-emery-galatasaray-turkiyenin-en-iyi-takimi-1110539113.html
Unai Emery: Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı
Unai Emery: Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı
Sputnik Türkiye
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu belirterek sarı-kırmızılı ekibin performansını övdü. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T20:26+0300
2026-11-23T20:26+0300
2026-11-23T20:26+0300
spor
galatasaray
uefa
unai emery
fenerbahçe
i̇ngiliz
i̇ngiliz medya
i̇ngiliz basını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/17/1110538952_0:74:2867:1687_1920x0_80_0_0_6197af6bbf50d3d49c09f73810aa3f6b.jpg
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.RAMS Park'taki zemin durumunu değerlendiren Emery, "Zeminin nasıl olacağı önemli fakat her iki takım için de aynı olacağından bu bir mazeret değil. Biz maça odaklanmış durumdayız ve rakibimizi analiz ettik. Umarım zemin olabilecek en iyi durumdadır. Futbol oynamaya gayret edeceğiz. Oyuncular için maç oynanabilecek düzeyde olması önemli. Zeminin durumu planlarımızı değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.Emery, "Benim için önemli olan şey, takım olarak ortaya koydukları taktikler. Hücum anlamında çok iyi oyuncuları var. Belki oynayamayacak oyuncuları olacaktır ama iyi futbolculardan oluşan bir takım. Taraftarların da desteğini hesaba katarak bütünü düşünmeliyiz ve ne kadar yoğun oynadıklarını göz önünde bulundurmak zorundayız" dedi.İspanyol teknik direktör, "Türkiye'de oynamak her zaman büyük bir keyif. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Şimdi önümüzde yeni bir mücadele var. Çünkü Galatasaray çok farklı. Bana göre Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı ve şu ana kadar çok iyi performans sergiliyor" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/kirmizi-kart-gormustu-okan-buruk-sebebini-acikladi-1110518624.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/17/1110538952_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_ca948105667fb87fa1e38acd567b288c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, uefa, unai emery, fenerbahçe, i̇ngiliz, i̇ngiliz medya, i̇ngiliz basını
galatasaray, uefa, unai emery, fenerbahçe, i̇ngiliz, i̇ngiliz medya, i̇ngiliz basını
Unai Emery: Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu belirterek sarı-kırmızılı ekibin performansını övdü.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
RAMS Park'taki zemin durumunu değerlendiren Emery, "Zeminin nasıl olacağı önemli fakat her iki takım için de aynı olacağından bu bir mazeret değil. Biz maça odaklanmış durumdayız ve rakibimizi analiz ettik. Umarım zemin olabilecek en iyi durumdadır. Futbol oynamaya gayret edeceğiz. Oyuncular için maç oynanabilecek düzeyde olması önemli. Zeminin durumu planlarımızı değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.
Emery, "Benim için önemli olan şey, takım olarak ortaya koydukları taktikler. Hücum anlamında çok iyi oyuncuları var. Belki oynayamayacak oyuncuları olacaktır ama iyi futbolculardan oluşan bir takım. Taraftarların da desteğini hesaba katarak bütünü düşünmeliyiz ve ne kadar yoğun oynadıklarını göz önünde bulundurmak zorundayız" dedi.
İspanyol teknik direktör, "Türkiye'de oynamak her zaman büyük bir keyif. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Şimdi önümüzde yeni bir mücadele var. Çünkü Galatasaray çok farklı. Bana göre Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı ve şu ana kadar çok iyi performans sergiliyor" açıklamasında bulundu.