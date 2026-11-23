https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/unai-emery-galatasaray-turkiyenin-en-iyi-takimi-1110539113.html

Unai Emery: Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı

Unai Emery: Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı

Sputnik Türkiye

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu belirterek sarı-kırmızılı ekibin performansını övdü. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.RAMS Park'taki zemin durumunu değerlendiren Emery, "Zeminin nasıl olacağı önemli fakat her iki takım için de aynı olacağından bu bir mazeret değil. Biz maça odaklanmış durumdayız ve rakibimizi analiz ettik. Umarım zemin olabilecek en iyi durumdadır. Futbol oynamaya gayret edeceğiz. Oyuncular için maç oynanabilecek düzeyde olması önemli. Zeminin durumu planlarımızı değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.Emery, "Benim için önemli olan şey, takım olarak ortaya koydukları taktikler. Hücum anlamında çok iyi oyuncuları var. Belki oynayamayacak oyuncuları olacaktır ama iyi futbolculardan oluşan bir takım. Taraftarların da desteğini hesaba katarak bütünü düşünmeliyiz ve ne kadar yoğun oynadıklarını göz önünde bulundurmak zorundayız" dedi.İspanyol teknik direktör, "Türkiye'de oynamak her zaman büyük bir keyif. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Şimdi önümüzde yeni bir mücadele var. Çünkü Galatasaray çok farklı. Bana göre Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı ve şu ana kadar çok iyi performans sergiliyor" açıklamasında bulundu.

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galatasaray, uefa, unai emery, fenerbahçe, i̇ngiliz, i̇ngiliz medya, i̇ngiliz basını