https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/dunyada-kara-mayini-tehdidi-buyuyor-olu-ve-yarali-sayisi-son-bes-yilin-zirvesinde-1110559013.html

Dünyada kara mayını tehdidi büyüyor: Ölü ve yaralı sayısı son beş yılın zirvesinde

Dünyada kara mayını tehdidi büyüyor: Ölü ve yaralı sayısı son beş yılın zirvesinde

Sputnik Türkiye

Uluslararası Kara Mayınlarını Yasaklama Kampanyası'nın yayımladığı rapora göre, 2025 yılında kara mayınları ve patlamamış mühimmat nedeniyle hayatını kaybeden... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T18:08+0300

2026-11-24T18:08+0300

2026-11-24T18:08+0300

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Silahlı çatışmaların sürdüğü ve savaşların ardından sivillerin evlerine dönmeye başladığı bölgelerde kara mayınları binlerce insanın yaşamını tehdit ediyor. Uluslararası Kara Mayınlarını Yasaklama Kampanyası (ICBL) bünyesinde faaliyet gösteren Landmine Monitor'un yıllık raporuna göre, 2025 yılında kara mayınları ve patlamamış mühimmat nedeniyle bin 955 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 930 kişi yaralandı.Durumu belirlenemeyen 44 kişiyle birlikte toplam mağdur sayısı 6 bin 929'a ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı. Uzmanlar, kayıt altına alınamayan vakalar nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceğini belirtti.Çocuklar büyük risk altındaRaporda, yaşı belirlenebilen sivil mağdurların yarısını çocukların oluşturduğu bildirildi.Myanmar'da yeni mayınların yaygın biçimde kullanılması, Suriye'de ise insanların yaşadıkları bölgelere kitlesel olarak geri dönmesi, ölü ve yaralı sayısındaki artışın başlıca nedenleri arasında gösterildi.Afganistan, Azerbaycan, Kamboçya, Irak, Fas, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin her birinde 100 kilometrekareden fazla alanın kara mayınlarıyla kirlenmiş olduğu belirtildi.Uluslararası Kara Mayınlarını Yasaklama Kampanyası, çatışmalar sona erdikten onlarca yıl sonra bile mayınların can kayıplarına ve ağır yaralanmalara neden olabileceğini vurguladı.Kuruluşun kayıtlarına göre, 1999'dan bu yana dünya genelinde kara mayınları nedeniyle 49 bin 859 kişi hayatını kaybetti, 118 bin 525 kişi yaralandı.Beş Avrupa ülkesi mayın yasağından çekildiKara mayınlarının insani etkilerine ilişkin verilerin yanı sıra 1997 yılında kabul edilen Ottawa Sözleşmesi'nden ayrılan ülkeler de raporda ele alındı.Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya ve Polonya, 2025 ve 2026 yıllarında sözleşmeden çekildi. Böylece sözleşmenin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez taraf ülkeler anlaşmadan ayrılmış oldu.Raporda, Polonya ve Finlandiya'nın yeniden kara mayını kullanmaya yönelik hazırlıklar yürüttüğü de belirtildi.Uluslararası Kara Mayınlarını Yasaklama Kampanyası Direktörü Tamar Gabelnick, sözleşmeden çekilmeleri tehlikeli bir geriye gidiş olarak nitelendirerek tüm ülkelere antipersonel mayınların üretimini ve kullanımını reddetme çağrısında bulundu.Ottawa Sözleşmesi, antipersonel mayınların kullanımını, üretimini, depolanmasını ve başka ülkelere transfer edilmesini yasaklıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/pentagon-askeri-iha-uretimi-icin-otomotiv-sirketleri-gm-ve-ford-ile-gorusuyor-1110558620.html

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