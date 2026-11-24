https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/pentagon-askeri-iha-uretimi-icin-otomotiv-sirketleri-gm-ve-ford-ile-gorusuyor-1110558620.html

Pentagon, askeri İHA üretimi için otomotiv şirketleri GM ve Ford ile görüşüyor

Pentagon, askeri İHA üretimi için otomotiv şirketleri GM ve Ford ile görüşüyor

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı'nın, askeri insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimi için General Motors ve Ford gibi otomotiv devleriyle masaya oturduğu bildirildi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T17:32+0300

2026-11-24T17:32+0300

2026-11-24T17:32+0300

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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, küresel jeopolitik çatışmalar gerekçesiyle savunma harcamalarındaki artıştan pay almak isteyen otomotiv sektörü, yeni üretim alanlarına yöneliyor. Pentagon yetkililerinin de İHA kapasitesini hızla artırmak amacıyla otomobil ve yan sanayi üreticilerinin seri üretim gücünden faydalanmayı hedeflediği belirtiliyor.Motor, sensör ve lidar tedariğiHabere göre, olası anlaşmalar kapsamında otomotiv şirketleri doğrudan İHA üretmek yerine, savunma sanayiindeki İHA firmalarına motor, aktüatör, sensör, lidar ve benzeri kritik bileşenleri tedarik edecek.Görüşmelerin detaylarına ilişkin öne çıkan başlıklar habere göre şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagon-acikladi-abdde-askeri-egitimde-olumculluge-odaklanan-degisiklikler-emri-verildi-1110226698.html

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