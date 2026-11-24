https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/pentagon-askeri-iha-uretimi-icin-otomotiv-sirketleri-gm-ve-ford-ile-gorusuyor-1110558620.html
Pentagon, askeri İHA üretimi için otomotiv şirketleri GM ve Ford ile görüşüyor
Pentagon, askeri İHA üretimi için otomotiv şirketleri GM ve Ford ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı'nın, askeri insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimi için General Motors ve Ford gibi otomotiv devleriyle masaya oturduğu bildirildi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T17:32+0300
2026-11-24T17:32+0300
2026-11-24T17:32+0300
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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, küresel jeopolitik çatışmalar gerekçesiyle savunma harcamalarındaki artıştan pay almak isteyen otomotiv sektörü, yeni üretim alanlarına yöneliyor. Pentagon yetkililerinin de İHA kapasitesini hızla artırmak amacıyla otomobil ve yan sanayi üreticilerinin seri üretim gücünden faydalanmayı hedeflediği belirtiliyor.Motor, sensör ve lidar tedariğiHabere göre, olası anlaşmalar kapsamında otomotiv şirketleri doğrudan İHA üretmek yerine, savunma sanayiindeki İHA firmalarına motor, aktüatör, sensör, lidar ve benzeri kritik bileşenleri tedarik edecek.Görüşmelerin detaylarına ilişkin öne çıkan başlıklar habere göre şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagon-acikladi-abdde-askeri-egitimde-olumculluge-odaklanan-degisiklikler-emri-verildi-1110226698.html
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Pentagon, askeri İHA üretimi için otomotiv şirketleri GM ve Ford ile görüşüyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın, askeri insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimi için General Motors ve Ford gibi otomotiv devleriyle masaya oturduğu bildirildi. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre görüşmeler, otomotiv şirketlerinin İHA üreticilerine kritik bileşen ve motor tedarik etmesini kapsıyor.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, küresel jeopolitik çatışmalar gerekçesiyle savunma harcamalarındaki artıştan pay almak isteyen otomotiv sektörü, yeni üretim alanlarına yöneliyor. Pentagon yetkililerinin de İHA kapasitesini hızla artırmak amacıyla otomobil ve yan sanayi üreticilerinin seri üretim gücünden faydalanmayı hedeflediği belirtiliyor.
Motor, sensör ve lidar tedariği
Habere göre, olası anlaşmalar kapsamında otomotiv şirketleri doğrudan İHA üretmek yerine, savunma sanayiindeki İHA firmalarına motor, aktüatör, sensör, lidar ve benzeri kritik bileşenleri tedarik edecek.
Görüşmelerin detaylarına ilişkin öne çıkan başlıklar habere göre şöyle:
General Motors (GM): Üst düzey savunma yetkililerinin talebi üzerine askeri projelere en sıcak bakan şirket olan GM'in, İHA motoru üretmeyi değerlendirdiği aktarıldı. Şirketin ayrıca benzer anlaşmalar için savunma devleri RTX ve L3Harris ile de görüşmeler yürüttüğü, bu yılın başlarında ise Lockheed Martin'in Patriot hava savunma füzeleri için muhafaza bileşenleri sevkiyatı yaptığı belirtildi.
Ford ve Magna: ABD savunma yetkililerinin Ford yöneticilerinin yanı sıra Kanadalı otomobil parçası üreticisi Magna International ve otomotiv sektörü dışındaki diğer imalat şirketleriyle de temas kurduğu kaydedildi.