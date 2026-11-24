https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/dmitriyev-zelenskiyde-minettarlik-yok-yalnizca-tehdit-ve-gerilimi-tirmandirma-var-1110560165.html
Dmitriyev: Zelenskiy’de minettarlık yok, yalnızca tehdit ve gerilimi tırmandırma var
Dmitriyev: Zelenskiy’de minettarlık yok, yalnızca tehdit ve gerilimi tırmandırma var
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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Zelenskiy’i “tehdit, baskı ve gerilimi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Zelenskiy’in Bloomberg’e verdiği röportajı değerlendirdiği sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, “Zelenskiy’den hiçbir teşekkür yok; yalnızca tehdit, baskı ve gerilimi tırmandırma var” ifadelerini kullandı.Bloomberg, Zelenskiy’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir anlaşmaya varamaması durumunda ABD Kongresinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmasını istediğini aktarmıştı.Dmitriyev, daha önce yaptığı açıklamada da Zelenskiy’in sözlerini “Trump yönetimine yönelik neredeyse üstü kapalı bir tehdit” olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/zelenskiy-rus-saldirilarinin-ardindan-batidan-ek-hava-savunma-sistemi-istedi-1110506142.html
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kirill dmitriyev, vladimir zelenskiy, abd, donald trump, rusya, bloomberg
kirill dmitriyev, vladimir zelenskiy, abd, donald trump, rusya, bloomberg
Dmitriyev: Zelenskiy’de minettarlık yok, yalnızca tehdit ve gerilimi tırmandırma var
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Zelenskiy’i “tehdit, baskı ve gerilimi tırmandırmakla” suçladı.
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Zelenskiy’in Bloomberg’e verdiği röportajı değerlendirdiği sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, “Zelenskiy’den hiçbir teşekkür yok; yalnızca tehdit, baskı ve gerilimi tırmandırma var” ifadelerini kullandı.
Bloomberg, Zelenskiy’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir anlaşmaya varamaması durumunda ABD Kongresinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmasını istediğini aktarmıştı.
Dmitriyev, daha önce yaptığı açıklamada da Zelenskiy’in sözlerini “Trump yönetimine yönelik neredeyse üstü kapalı bir tehdit” olarak nitelendirmişti.