https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/zelenskiy-rus-saldirilarinin-ardindan-batidan-ek-hava-savunma-sistemi-istedi-1110506142.html
Zelenskiy, Rus saldırılarının ardından Batı’dan ek hava savunma sistemi istedi
Zelenskiy, Rus saldırılarının ardından Batı’dan ek hava savunma sistemi istedi
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği saldırıların ardından Batılı ortaklarına silah sevkiyatını artırma ve ilave hava savunma sistemleri sağlama... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T16:33+0300
2026-11-21T16:33+0300
2026-11-21T16:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
batı
rus silahlı kuvvetleri
hava savunma sistemi
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Vladimir Zelenskiy, Rus Silahlı Kuvvetlerinin saldırıları sonrasında Batılı ülkelerden Ukrayna’ya yönelik askeri desteği artırmalarını istedi.Zelenskiy, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Bu tür her saldırıya Ukrayna’ya gerçek yardımla karşılık verilmeli; somut destek paketleri, ilave hava savunma sistemleri ve yeniden imar desteği sağlanmalı” ifadelerini kullandı.Rus ordusu gece saatlerinde Krivoy Rog Termik Santrali’ni vurmuştu. Saldırılarda ayrıca Karadeniz’de Ukrayna ordusuna yönelik çift kullanımlı yük taşıyan bir gemi ile Rovno bölgesinde savunma sanayisi tesislerine elektrik sağlayan bir trafo merkezi hedef alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rus-ordusu-ust-duzey-ukraynali-askeri-yetkililerin-toplanti-yaptigi-yeri-vurdu-1110504059.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, rus silahlı kuvvetleri, hava savunma sistemi
vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, rus silahlı kuvvetleri, hava savunma sistemi
Zelenskiy, Rus saldırılarının ardından Batı’dan ek hava savunma sistemi istedi
Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği saldırıların ardından Batılı ortaklarına silah sevkiyatını artırma ve ilave hava savunma sistemleri sağlama çağrısında bulundu.
Vladimir Zelenskiy, Rus Silahlı Kuvvetlerinin saldırıları sonrasında Batılı ülkelerden Ukrayna’ya yönelik askeri desteği artırmalarını istedi.
Zelenskiy, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Bu tür her saldırıya Ukrayna’ya gerçek yardımla karşılık verilmeli; somut destek paketleri, ilave hava savunma sistemleri ve yeniden imar desteği sağlanmalı” ifadelerini kullandı.
Rus ordusu gece saatlerinde Krivoy Rog Termik Santrali’ni vurmuştu. Saldırılarda ayrıca Karadeniz’de Ukrayna ordusuna yönelik çift kullanımlı yük taşıyan bir gemi ile Rovno bölgesinde savunma sanayisi tesislerine elektrik sağlayan bir trafo merkezi hedef alınmıştı.