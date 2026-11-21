https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/zelenskiy-rus-saldirilarinin-ardindan-batidan-ek-hava-savunma-sistemi-istedi-1110506142.html

Zelenskiy, Rus saldırılarının ardından Batı’dan ek hava savunma sistemi istedi

Zelenskiy, Rus saldırılarının ardından Batı’dan ek hava savunma sistemi istedi

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği saldırıların ardından Batılı ortaklarına silah sevkiyatını artırma ve ilave hava savunma sistemleri sağlama... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T16:33+0300

2026-11-21T16:33+0300

2026-11-21T16:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

batı

rus silahlı kuvvetleri

hava savunma sistemi

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Vladimir Zelenskiy, Rus Silahlı Kuvvetlerinin saldırıları sonrasında Batılı ülkelerden Ukrayna’ya yönelik askeri desteği artırmalarını istedi.Zelenskiy, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Bu tür her saldırıya Ukrayna’ya gerçek yardımla karşılık verilmeli; somut destek paketleri, ilave hava savunma sistemleri ve yeniden imar desteği sağlanmalı” ifadelerini kullandı.Rus ordusu gece saatlerinde Krivoy Rog Termik Santrali’ni vurmuştu. Saldırılarda ayrıca Karadeniz’de Ukrayna ordusuna yönelik çift kullanımlı yük taşıyan bir gemi ile Rovno bölgesinde savunma sanayisi tesislerine elektrik sağlayan bir trafo merkezi hedef alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rus-ordusu-ust-duzey-ukraynali-askeri-yetkililerin-toplanti-yaptigi-yeri-vurdu-1110504059.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, rus silahlı kuvvetleri, hava savunma sistemi