https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/cinden-abdye-ihracat-karari-kisitlamalar-iki-ay-daha-askida-kalacak-1110554575.html
Çin'den ABD'ye ihracat kararı: Kısıtlamalar iki ay daha askıda kalacak
Çin'den ABD'ye ihracat kararı: Kısıtlamalar iki ay daha askıda kalacak
Sputnik Türkiye
Çin, ABD'ye yönelik bazı stratejik minerallerin ve hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen ürünlerin ihracatına ilişkin kısıtlamaların askıya alınma... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T18:13+0300
2026-11-24T18:13+0300
2026-11-24T18:13+0300
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çin ticaret bakanlığı
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Washington ile Pekin arasında ticari gerilimin azaltılmasına yönelik görüşmeler sürerken Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye yapılan bazı ihracat işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.Pazartesi günü hazırlanan ve salı günü yayımlanan karara göre, ihracat kısıtlamalarının askıya alınmasına ilişkin uygulamanın süresi 28 Kasım'dan itibaren iki ay daha uzatılacak.Hangi ürünler karar kapsamında?Çin, yarı iletken ihracatı konusunda ABD ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından Aralık 2024'te bazı stratejik ham maddelerin satışına kısıtlama getirmişti.Düzenleme kapsamında galyum, germanyum, antimon ve çok sert malzemelerle bağlantılı, hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilen ürünlerin ABD'ye ihracatı için genel olarak izin verilmemesi öngörülüyordu.Son kararla birlikte söz konusu kısıtlamalar 27 Ocak 2027'ye kadar uygulanmayacak.İki ülke arasındaki ticari uzlaşma sürüyorABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirdikleri görüşmede gümrük vergileri konusunda geçici uzlaşmaya varmıştı. Pazartesi günü CNBC'ye konuşan Trump, Çin'in ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 250 uçak daha satın alabileceğini, böylece önceki siparişin iki katına çıkabileceğini söyledi.Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin 1 Aralık'tan itibaren ithal hibrit araçlara yönelik uygulamayı planladığı geçici koruma tedbirlerine ilişkin de açıklama yaptı.AB'yi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uymaya çağıran Pekin yönetimi, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına başvurma ve ticari tazminat talep etme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.Çin-ABD ticaret anlaşmazlığı nasıl başladı?Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari anlaşmazlıklar, özellikle yarı iletkenler, ileri teknoloji ürünleri ve stratejik mineraller üzerinde yoğunlaşmıştı. Washington'un Çin'e yönelik çip ve çip üretim teknolojisi ihracatına getirdiği sınırlamalara Pekin, çeşitli ham maddelerin ihracatını kısıtlayarak karşılık vermişti.İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, karşılıklı gümrük vergilerinin artırılmasıyla daha da derinleşirken, yürütülen müzakerelerde ticari gerilimin azaltılması ve karşılıklı kısıtlamaların hafifletilmesi hedeflendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/abdde-demokrat-kongre-uyesi-gomez-hakkinda-karar-meclis-calisanina-cinsel-tacizde-bulundugu-1110552178.html
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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, çin ticaret bakanlığı
abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, çin ticaret bakanlığı
Çin'den ABD'ye ihracat kararı: Kısıtlamalar iki ay daha askıda kalacak
Çin, ABD'ye yönelik bazı stratejik minerallerin ve hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen ürünlerin ihracatına ilişkin kısıtlamaların askıya alınma süresini iki ay uzattı. Pekin yönetiminin kararıyla mevcut uygulama 27 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.
Washington ile Pekin arasında ticari gerilimin azaltılmasına yönelik görüşmeler sürerken Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye yapılan bazı ihracat işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.
Pazartesi günü hazırlanan ve salı günü yayımlanan karara göre, ihracat kısıtlamalarının askıya alınmasına ilişkin uygulamanın süresi 28 Kasım'dan itibaren iki ay daha uzatılacak.
Hangi ürünler karar kapsamında?
Çin, yarı iletken ihracatı konusunda ABD ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından Aralık 2024'te bazı stratejik ham maddelerin satışına kısıtlama getirmişti.
Düzenleme kapsamında galyum, germanyum, antimon ve çok sert malzemelerle bağlantılı, hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilen ürünlerin ABD'ye ihracatı için genel olarak izin verilmemesi öngörülüyordu.
Son kararla birlikte söz konusu kısıtlamalar 27 Ocak 2027'ye kadar uygulanmayacak.
İki ülke arasındaki ticari uzlaşma sürüyor
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirdikleri görüşmede gümrük vergileri konusunda geçici uzlaşmaya varmıştı.
Pazartesi günü CNBC'ye konuşan Trump, Çin'in ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 250 uçak daha satın alabileceğini, böylece önceki siparişin iki katına çıkabileceğini söyledi.
Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin 1 Aralık'tan itibaren ithal hibrit araçlara yönelik uygulamayı planladığı geçici koruma tedbirlerine ilişkin de açıklama yaptı.
AB'yi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uymaya çağıran Pekin yönetimi, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına başvurma ve ticari tazminat talep etme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Çin-ABD ticaret anlaşmazlığı nasıl başladı?
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari anlaşmazlıklar, özellikle yarı iletkenler, ileri teknoloji ürünleri ve stratejik mineraller üzerinde yoğunlaşmıştı. Washington'un Çin'e yönelik çip ve çip üretim teknolojisi ihracatına getirdiği sınırlamalara Pekin, çeşitli ham maddelerin ihracatını kısıtlayarak karşılık vermişti.
İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, karşılıklı gümrük vergilerinin artırılmasıyla daha da derinleşirken, yürütülen müzakerelerde ticari gerilimin azaltılması ve karşılıklı kısıtlamaların hafifletilmesi hedeflendi.