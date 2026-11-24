https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/abdde-demokrat-kongre-uyesi-gomez-hakkinda-karar-meclis-calisanina-cinsel-tacizde-bulundugu-1110552178.html

ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Gomez hakkında karar: Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldı

ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Gomez hakkında karar: Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Demokrat Partili Jimmy Gomez'in bir Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğunu ve etik kuralları ihlal ettiğini... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T13:28+0300

2026-11-24T13:28+0300

2026-11-24T13:28+0300

dünya

abd

california

meclis

jimmy gomez

kaliforniya

cinsel taciz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/18/1110551885_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b2bd4afab2a327156db77ac24424e8a5.jpg

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Demokrat Partili Kongre üyesi Jimmy Gomez hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma raporunu yayımladı. Raporda, Gomez'in bir Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldığı ve söz konusu davranışların Temsilciler Meclisinin etik ve davranış kurallarını ihlal ettiği belirtildi.Komitenin incelemesinde, Gomez'in 2024 yılında eski bir Meclis çalışanına cinsel nitelikli fiziksel temasta bulunduğuna ilişkin "önemli kanıtlar" elde edildiği de kaydedildi.1 Aralık'ta istifa edeceğini duyurduKaliforniya eyaletinin 34. Kongre Bölgesi'ni temsil eden Demokrat Partili Gomez, yazılı açıklamasında Komitenin bulgularına ve vardığı sonuçlara katılmadığını belirterek soruşturmanın adil yürütülmediğini savundu.Soruşturmanın her aşamasında Komiteyle işbirliği yaptığını ve bilgi taleplerini gönüllü olarak yanıtladığını ifade eden Gomez, rapora ve sonuçlarına ciddi itirazları olduğunu bildirdi.Rapor yayımlanmadan önce kendisine yanıt verme fırsatı tanınmadığını ve Komiteye verdiği ifadelerin raporda tam olarak yer almadığını öne süren Gomez, 1 Aralık itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı. Gomez, seçmenlerine Kongre'de kendilerini temsil etme fırsatı verdikleri için teşekkür etti.Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki grup yönetiminden yapılan açıklamada ise Gomez'in görevinden ayrılmasının "uygun" olduğu belirtilerek, hakkındaki yanlış davranış ve yetki istismarı raporunun ciddi endişe yarattığı ifade edildi.Jimmy Gomez kimdir?Siyasete Kaliforniya eyalet meclisinde başlayan Jimmy Gomez, 2012-2017 yıllarında bu kurumda görev yaptı. Haziran 2017'de yapılan özel seçimi kazanarak ABD Temsilciler Meclisine girdi ve Kaliforniya'nın 34. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gomez, Kongrede Demokrat Parti içinde çeşitli görevler üstlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/trumpin-sus-payi-davasinda-yeni-gelisme-mahkumiyet-kararinin-kaldirilmasi-gundeme-gelebilir-1110547771.html

abd

california

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, california, meclis, jimmy gomez, kaliforniya, cinsel taciz