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ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Gomez hakkında karar: Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldı
ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Gomez hakkında karar: Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Demokrat Partili Jimmy Gomez'in bir Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğunu ve etik kuralları ihlal ettiğini... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T13:28+0300
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ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Demokrat Partili Kongre üyesi Jimmy Gomez hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma raporunu yayımladı. Raporda, Gomez'in bir Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldığı ve söz konusu davranışların Temsilciler Meclisinin etik ve davranış kurallarını ihlal ettiği belirtildi.Komitenin incelemesinde, Gomez'in 2024 yılında eski bir Meclis çalışanına cinsel nitelikli fiziksel temasta bulunduğuna ilişkin "önemli kanıtlar" elde edildiği de kaydedildi.1 Aralık'ta istifa edeceğini duyurduKaliforniya eyaletinin 34. Kongre Bölgesi'ni temsil eden Demokrat Partili Gomez, yazılı açıklamasında Komitenin bulgularına ve vardığı sonuçlara katılmadığını belirterek soruşturmanın adil yürütülmediğini savundu.Soruşturmanın her aşamasında Komiteyle işbirliği yaptığını ve bilgi taleplerini gönüllü olarak yanıtladığını ifade eden Gomez, rapora ve sonuçlarına ciddi itirazları olduğunu bildirdi.Rapor yayımlanmadan önce kendisine yanıt verme fırsatı tanınmadığını ve Komiteye verdiği ifadelerin raporda tam olarak yer almadığını öne süren Gomez, 1 Aralık itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı. Gomez, seçmenlerine Kongre'de kendilerini temsil etme fırsatı verdikleri için teşekkür etti.Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki grup yönetiminden yapılan açıklamada ise Gomez'in görevinden ayrılmasının "uygun" olduğu belirtilerek, hakkındaki yanlış davranış ve yetki istismarı raporunun ciddi endişe yarattığı ifade edildi.Jimmy Gomez kimdir?Siyasete Kaliforniya eyalet meclisinde başlayan Jimmy Gomez, 2012-2017 yıllarında bu kurumda görev yaptı. Haziran 2017'de yapılan özel seçimi kazanarak ABD Temsilciler Meclisine girdi ve Kaliforniya'nın 34. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gomez, Kongrede Demokrat Parti içinde çeşitli görevler üstlendi.
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abd, california, meclis, jimmy gomez, kaliforniya, cinsel taciz
abd, california, meclis, jimmy gomez, kaliforniya, cinsel taciz
ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Gomez hakkında karar: Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldı
ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Demokrat Partili Jimmy Gomez'in bir Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğunu ve etik kuralları ihlal ettiğini bildirdi. Gomez, raporun bulgularına itiraz ederek 1 Aralık'ta görevinden ayrılacağını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Demokrat Partili Kongre üyesi Jimmy Gomez hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma raporunu yayımladı. Raporda, Gomez'in bir Meclis çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldığı ve söz konusu davranışların Temsilciler Meclisinin etik ve davranış kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
Komitenin incelemesinde, Gomez'in 2024 yılında eski bir Meclis çalışanına cinsel nitelikli fiziksel temasta bulunduğuna ilişkin "önemli kanıtlar" elde edildiği de kaydedildi.
1 Aralık'ta istifa edeceğini duyurdu
Kaliforniya eyaletinin 34. Kongre Bölgesi'ni temsil eden Demokrat Partili Gomez, yazılı açıklamasında Komitenin bulgularına ve vardığı sonuçlara katılmadığını belirterek soruşturmanın adil yürütülmediğini savundu.
Soruşturmanın her aşamasında Komiteyle işbirliği yaptığını ve bilgi taleplerini gönüllü olarak yanıtladığını ifade eden Gomez, rapora ve sonuçlarına ciddi itirazları olduğunu bildirdi.
Rapor yayımlanmadan önce kendisine yanıt verme fırsatı tanınmadığını ve Komiteye verdiği ifadelerin raporda tam olarak yer almadığını öne süren Gomez, 1 Aralık itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı. Gomez, seçmenlerine Kongre'de kendilerini temsil etme fırsatı verdikleri için teşekkür etti.
Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki grup yönetiminden yapılan açıklamada ise Gomez'in görevinden ayrılmasının "uygun" olduğu belirtilerek, hakkındaki yanlış davranış ve yetki istismarı raporunun ciddi endişe yarattığı ifade edildi.
Siyasete Kaliforniya eyalet meclisinde başlayan Jimmy Gomez, 2012-2017 yıllarında bu kurumda görev yaptı. Haziran 2017'de yapılan özel seçimi kazanarak ABD Temsilciler Meclisine girdi ve Kaliforniya'nın 34. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gomez, Kongrede Demokrat Parti içinde çeşitli görevler üstlendi.