https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/cas-kararini-verdi-2025-afrika-uluslar-kupasi-sampiyonu-belli-oldu-1110559948.html

CAS kararını verdi: 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu belli oldu

CAS kararını verdi: 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu belli oldu

Sputnik Türkiye

Senegal, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kararıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu yeniden kazandı. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T18:43+0300

2026-11-24T18:43+0300

2026-11-24T18:43+0300

spor

senegal

fas

cas

afrika uluslar kupası

spor tahkim mahkemesi

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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal Futbol Federasyonunun (FSF), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulunun şampiyonluğu Fas'a veren kararına yaptığı itirazı kabul etti.Ocak ayında Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde Senegal, rakibini uzatmalarda Pape Gueye'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısında hakemin Fas lehine verdiği penaltı kararına tepki gösteren Senegal Milli Takımı oyuncuları, teknik direktör Pape Thiaw'ın çağrısıyla sahayı terk etmişti.Oyuncuların daha sonra sahaya dönmesiyle devam eden karşılaşmada Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın kullandığı penaltıyı kaleci Edouard Mendy kurtarmış, Senegal uzatmalarda bulduğu golle kupaya uzanmıştı.Fas Futbol Federasyonunun itirazı üzerine CAF Disiplin Kurulu, Senegal'in şampiyonluğunu korumasına hükmetmişti. Ancak CAF Temyiz Kurulu, mart ayında verdiği kararla Senegal'in sahayı terk ederek turnuva kurallarını ihlal ettiğine karar vermiş ve karşılaşmayı 3-0 Fas lehine tescil etmişti.Senegal Futbol Federasyonu, söz konusu kararın ardından CAS'a başvurmuştu. İsviçre'nin Lozan kentinde 8 Ekim'de görülen duruşmanın ardından açıklanan kararda, Senegal'in sahaya dönmesiyle karşılaşmayı yeniden başlatan hakem Jean-Jacques Ndala'nın kararının kendi yetki alanında olduğu belirtildi.CAS açıklamasında, hakemin oyunu yeniden başlatma kararının keyfi olmadığı vurgulanarak her iki takımın da sahaya döndüğü ve karşılaşmaya devam etmeye hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi.Böylece final karşılaşmasının 1-0'lık sonucu geçerliliğini korurken Senegal, tarihinde ikinci kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu.Senegal Futbol Federasyonu da kararın ardından sosyal medya hesabından takımın kupayı kaldırdığı fotoğrafı paylaşarak "Yeniden ve her zaman Afrika'nın şampiyonları" ifadesini kullandı.CAF ve Fas Futbol Federasyonu ise karara ilişkin henüz açıklama yapmadı. CAF Başkanı Patrice Motsepe, daha önce yaptığı açıklamalarda CAS'ın vereceği karara uyacaklarını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiyenin-yeri-degisti-1110435442.html

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