https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiyenin-yeri-degisti-1110435442.html
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye'nin yeri değişti
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye'nin yeri değişti
Sputnik Türkiye
FIFA dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, iki basamak gerileyerek 33. sıraya düştü. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T21:14+0300
2026-11-18T21:14+0300
2026-11-18T21:14+0300
spor
fifa
a milli futbol takımı
maç
futbol
türkiye futbol federasyonu
avrupa futbol şampiyonası
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı erkekler dünya sıralamasında İspanya ilk sıradaki yerini korudu. Arjantin ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere dördüncü ve Fas beşinci sırada yer aldı.Türkiye ise 1556.22 puanla 33. sırada kendine yer buldu. Ay-yıldızlı ekip, bir önceki sıralamaya göre 2 basamak geriledi.FIFA'nın bir sonraki dünya sıralaması 16 Aralık'ta açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/a-milli-futbol-takimi-uefa-uluslar-b-ligine-dustu-play-out-bileti-averajla-sirbistanin-oldu-1110384048.html
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fifa, a milli futbol takımı, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu, avrupa futbol şampiyonası
fifa, a milli futbol takımı, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu, avrupa futbol şampiyonası
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye'nin yeri değişti
FIFA dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, iki basamak gerileyerek 33. sıraya düştü.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı erkekler dünya sıralamasında İspanya ilk sıradaki yerini korudu.
Arjantin ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere dördüncü ve Fas beşinci sırada yer aldı.
Türkiye ise 1556.22 puanla 33. sırada kendine yer buldu. Ay-yıldızlı ekip, bir önceki sıralamaya göre 2 basamak geriledi.
FIFA'nın bir sonraki dünya sıralaması 16 Aralık'ta açıklanacak.
FIFA dünya sıralamasında ilk 10 ülke
Sıra
Ülke
Puan
1
İspanya
2004
2
Arjantin
1966
3
Fransa
1950
4
İngiltere
1938
5
Fas
1809
6
Portekiz
1801
7
Brezilya
1800
8
Belçika
1790
9
Hollanda
1774
10
Kolombiya
1735