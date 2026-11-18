https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiyenin-yeri-degisti-1110435442.html

FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye'nin yeri değişti

FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye'nin yeri değişti

Sputnik Türkiye

FIFA dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, iki basamak gerileyerek 33. sıraya düştü. 18.11.2026, Sputnik Türkiye

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı erkekler dünya sıralamasında İspanya ilk sıradaki yerini korudu. Arjantin ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere dördüncü ve Fas beşinci sırada yer aldı.Türkiye ise 1556.22 puanla 33. sırada kendine yer buldu. Ay-yıldızlı ekip, bir önceki sıralamaya göre 2 basamak geriledi.FIFA'nın bir sonraki dünya sıralaması 16 Aralık'ta açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/a-milli-futbol-takimi-uefa-uluslar-b-ligine-dustu-play-out-bileti-averajla-sirbistanin-oldu-1110384048.html

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