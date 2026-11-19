https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-sorusturmasinda-kritik-gelisme-mustafa-yazici-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1110444167.html

Fon soruşturmasında kritik gelişme: Mustafa Yazıcı adli kontrolle serbest bırakıldı

Fon soruşturmasında kritik gelişme: Mustafa Yazıcı adli kontrolle serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının milyarlarca liralık şüpheli sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. AK... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T08:41+0300

2026-11-19T08:41+0300

2026-11-19T08:41+0300

ekonomi̇

hayati yazıcı

taha çakmak

i̇stanbul adliyesi

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

haberler

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.18 Kasım Çarşamba günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrılan Yazıcı hakkında savcılık, yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza verme yükümlülüğü uygulanmasını talep etti. Yaklaşık altı saat süren ifade işleminin ardından Yazıcı, gece saatlerinde sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta'nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de ek ifadeleri alındı. Her iki isim daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.Mustafa Yazıcı üç avukatıyla adliyeye geldiMustafa Yazıcı, savcılığın çağrısı üzerine 18 Kasım günü saat 16.15 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne geldi. Yazıcı'ya adliyedeki işlemleri sırasında üç avukatının eşlik ettiği bildirildi.Savcılık katında gerçekleştirilen ifade işlemleri gece yarısına doğru tamamlandı. Yazıcı, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre savcılık, Yazıcı'nın Türkiye dışına çıkmasının yasaklanmasını ve belirlenen günlerde kolluk birimine başvurarak imza vermesini istedi.Yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı istendiANKA Haber Ajansı, Mustafa Yazıcı hakkında haftada iki gün imza verme yükümlülüğü talep edildiğini bildirdi. Ancak TRT Haber, CNBC-e ve diğer bazı yayın kuruluşlarında bu süre haftada bir gün olarak aktarıldı.Her iki aktarımda da savcılığın yurt dışına çıkış yasağı istediği konusunda ortak bilgi bulunuyor.Adli kontrol talebi, kişinin tutuklandığı veya suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağına ve kapsamına sulh ceza hakimliği karar veriyor.Fon soruşturmasında milyarlarca liralık işlemler inceleniyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen milyarlarca liralık şüpheli işlemleri kapsıyor.Soruşturma kapsamında finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri ve sermaye piyasalarıyla bağlantılı çeşitli isimlerin ifadeleri alındı. Daha önce yürütülen işlemlerde tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.17 Kasım'da açıklanan gelişmelere göre, soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Taha Çakmak ve Emre Tezmen yeniden ifade verdiFon soruşturmasının dikkat çeken diğer gelişmesi ise daha önce tutuklanan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in yeniden adliyeye getirilmesi oldu.Her iki isim, 18 Kasım akşamı İstanbul Adliyesi'nde ek ifade verdi. İşlemlerin soruşturma kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.Çakmak'ın ek ifadesinin alınmasının ardından yeniden cezaevine gönderildiği bildirildi.Mustafa Yazıcı kimdir?Mustafa Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın oğlu. Finans sektöründe faaliyet gösteren Yazıcı, Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.Adil Varlık Yönetim ve bağlantılı şirketler, yürütülen fon soruşturması kapsamında kamuoyunun gündemine gelmişti. Soruşturmanın önceki aşamalarında Mustafa Yazıcı'nın da savcılıkta ifade verdiği basına yansımıştı.Mustafa Yazıcı hakkında karar verildi mi?19 Kasım sabahı itibarıyla erişilebilen haberlerde Mustafa Yazıcı'nın adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği doğrulanıyor. Ancak hakimliğin talep edilen tedbirler hakkında verdiği nihai karara ilişkin kesin ve ortaklaşa doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.Soruşturma devam ederken masumiyet karinesi gereğince, hakkında adli işlem yürütülen kişilerin suçluluğu ancak kesinleşmiş yargı kararıyla belirlenebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/turkiyenin-uzerine-geliyor-istanbul-dahil-32-ilde-alarm-verildi-firtina-80-kmye-ulasacak-1110439519.html

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hayati yazıcı, taha çakmak, i̇stanbul adliyesi, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, haberler