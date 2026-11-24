https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/2027-zamlari-belli-oluyor-pasaport-ehliyet-ve-trafik-cezalari-1110544548.html
2027 zamları belli oluyor: Pasaport, ehliyet ve trafik cezaları
2027 zamları belli oluyor: Pasaport, ehliyet ve trafik cezaları
Sputnik Türkiye
Yeniden Değerleme Oranı yüzde 27,83 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yılda pasaport harçları, yurt dışına çıkış harcı ve trafik cezaları başta olmak... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T07:34+0300
2026-11-24T07:34+0300
2026-11-24T07:34+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
hazine
ceza
ceza indirimi
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yüzde 27,83 olarak açıklanan oran, 2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve idari para cezalarındaki artışlara temel oluşturacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili mevzuat kapsamında bazı vergi ve harçlardaki artış oranlarını değiştirme yetkisi bulunuyor. Farklı bir düzenleme yapılmaması halinde yeni tutarlar 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.2027 pasaport harçları ne kadar olacak?Yeni yılda pasaport almak veya mevcut pasaportunu yenilemek isteyenler daha yüksek ücret ödeyecek. Yeniden Değerleme Oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre 10 yıllık pasaport harcı 17 bin lirayı aşacak.Pasaport almak isteyenler, belirtilen harç tutarlarına ek olarak pasaport defter bedelini de ödeyecek.Yurt dışına çıkış harcı artacakYurt dışına seyahat edecek kişileri ilgilendiren yurt dışına çıkış harcı da yeni yılda zamlanacak.2026 yılında 1.250 lira olarak uygulanan yurt dışına çıkış harcının, Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda 2027 yılında 1.598 liraya yükselmesi bekleniyor.2027 trafik cezaları ne kadar olacak?Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte sürücülere uygulanan trafik cezalarında da önemli artışlar yaşanacak.Kırmızı ışıkta geçmenin ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 6 bin lirayı, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 51 bin lirayı aşacak.Sahte plaka kullanmak ve drift atmak gibi ihlallerde cezaların yaklaşık 179 bin liraya ulaşması bekleniyor.Radar cezaları değişiyor: Hız sınırını aşanlar dikkatYeni yılda radar ve hız sınırı cezaları da artacak. Hız sınırının ne kadar aşıldığına ve ihlalin yerleşim yeri içinde veya dışında gerçekleşmesine göre farklı tutarlarda para cezası uygulanması bekleniyor.Hız sınırını aşan sürücülere uygulanması öngörülen cezalar 2 bin 556 liradan başlayarak 38 bin 349 liraya kadar çıkacak.Kimlik, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri de değişecekYeniden Değerleme Oranı yalnızca pasaport harçları ve trafik cezalarını etkilemeyecek. Yeni yılda kimlik kartı bedeli, ehliyet harçları ve IMEI kayıt ücreti gibi kalemlerde de artış yaşanması bekleniyor.Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti de yeni yılda değişecek.Yemek kartı ve kira geliri istisnası yeniden belirlenecekYeniden Değerleme Oranı, vergi ve harçların yanı sıra bazı vergi istisnalarını ve beyan sınırlarını da etkileyecek.Çalışanlara sağlanan günlük yemek ve ulaşım yardımlarına ilişkin vergi istisnaları, kira geliri vergisi istisnası ve çeşitli beyan sınırları da 2027 yılı için yeniden belirlenecek.Yeniden Değerleme Oranı nedir, nasıl hesaplanıyor?Yeniden Değerleme Oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre değişimi esas alınarak belirleniyor.Her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan oran, takip eden yılda çok sayıda vergi, harç ve cezanın güncellenmesinde kullanılıyor.2027 yılına ilişkin kesin tutarlar, ilgili mevzuat ve resmi tarifelerin yayımlanmasıyla netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/altinda-tehlike-gecmedi-fransiz-bankadan-kritik-ocak-uyarisi-1110544127.html
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), hazine, ceza, ceza indirimi
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), hazine, ceza, ceza indirimi
2027 zamları belli oluyor: Pasaport, ehliyet ve trafik cezaları
Yeniden Değerleme Oranı yüzde 27,83 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yılda pasaport harçları, yurt dışına çıkış harcı ve trafik cezaları başta olmak üzere çok sayıda kalemde artış yaşanacak. Peki, 1 Ocak 2027'den itibaren hangi ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüzde 27,83 olarak açıklanan oran, 2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve idari para cezalarındaki artışlara temel oluşturacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili mevzuat kapsamında bazı vergi ve harçlardaki artış oranlarını değiştirme yetkisi bulunuyor. Farklı bir düzenleme yapılmaması halinde yeni tutarlar 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
2027 pasaport harçları ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport almak veya mevcut pasaportunu yenilemek isteyenler daha yüksek ücret ödeyecek. Yeniden Değerleme Oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre 10 yıllık pasaport harcı 17 bin lirayı aşacak.
2027 yılında uygulanması beklenen pasaport harçları şöyle:
Pasaport süresi
2026 harcı
2027 harcı
6 aylık
2.806 TL
3.586 TL
1 yıllık
4.103 TL
5.245 TL
10 yıllık
13.410 TL
17.142 TL
Pasaport almak isteyenler, belirtilen harç tutarlarına ek olarak pasaport defter bedelini de ödeyecek.
Yurt dışına çıkış harcı artacak
Yurt dışına seyahat edecek kişileri ilgilendiren yurt dışına çıkış harcı da yeni yılda zamlanacak.
2026 yılında 1.250 lira olarak uygulanan yurt dışına çıkış harcının, Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda 2027 yılında 1.598 liraya yükselmesi bekleniyor.
2027 trafik cezaları ne kadar olacak?
Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte sürücülere uygulanan trafik cezalarında da önemli artışlar yaşanacak.
Kırmızı ışıkta geçmenin ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 6 bin lirayı, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 51 bin lirayı aşacak.
2027 yılında uygulanması beklenen bazı trafik cezaları şöyle:
Trafik ihlali
2027 cezası
Kırmızı ışıkta geçmek
6.391 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak
6.391 TL
Alkollü araç kullanmak
31.957 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak
51.132 TL
Plakasız araç kullanmak
58.801 TL
Sahte plaka kullanmak
178.962 TL
Drift atmak
178.962 TL
Trafikte kavga çıkarmak veya ısrarlı takip
230.000 TL
Sahte plaka kullanmak ve drift atmak gibi ihlallerde cezaların yaklaşık 179 bin liraya ulaşması bekleniyor.
Radar cezaları değişiyor: Hız sınırını aşanlar dikkat
Yeni yılda radar ve hız sınırı cezaları da artacak. Hız sınırının ne kadar aşıldığına ve ihlalin yerleşim yeri içinde veya dışında gerçekleşmesine göre farklı tutarlarda para cezası uygulanması bekleniyor.
Hız sınırını aşan sürücülere uygulanması öngörülen cezalar 2 bin 556 liradan başlayarak 38 bin 349 liraya kadar çıkacak.
Yerleşim yeri içinde 2027 hız cezaları
Hız sınırı aşımı
2027 cezası
6-10 km/sa
2.556 TL
11-15 km/sa
5.113 TL
16-20 km/sa
7.669 TL
21-25 km/sa
10.226 TL
26-35 km/sa
15.339 TL
36-45 km/sa
19.174 TL
46-55 km/sa
25.566 TL
56-65 km/sa
31.957 TL
66 km/sa ve üzeri
38.349 TL
Yerleşim yeri dışında 2027 hız cezaları
Hız sınırı aşımı
2027 cezası
11-15 km/sa
2.556 TL
16-20 km/sa
5.113 TL
21-25 km/sa
7.669 TL
26-30 km/sa
10.226 TL
31-40 km/sa
15.339 TL
41-50 km/sa
19.174 TL
51-60 km/sa
25.566 TL
61-70 km/sa
31.957 TL
71 km/sa ve üzeri
38.349 TL
Kimlik, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri de değişecek
Yeniden Değerleme Oranı yalnızca pasaport harçları ve trafik cezalarını etkilemeyecek. Yeni yılda kimlik kartı bedeli, ehliyet harçları ve IMEI kayıt ücreti gibi kalemlerde de artış yaşanması bekleniyor.
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti de yeni yılda değişecek.
Yemek kartı ve kira geliri istisnası yeniden belirlenecek
Yeniden Değerleme Oranı, vergi ve harçların yanı sıra bazı vergi istisnalarını ve beyan sınırlarını da etkileyecek.
Çalışanlara sağlanan günlük yemek ve ulaşım yardımlarına ilişkin vergi istisnaları, kira geliri vergisi istisnası ve çeşitli beyan sınırları da 2027 yılı için yeniden belirlenecek.
Yeniden Değerleme Oranı nedir, nasıl hesaplanıyor?
Yeniden Değerleme Oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre değişimi esas alınarak belirleniyor.
Her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan oran, takip eden yılda çok sayıda vergi, harç ve cezanın güncellenmesinde kullanılıyor.
2027 yılına ilişkin kesin tutarlar, ilgili mevzuat ve resmi tarifelerin yayımlanmasıyla netleşecek.