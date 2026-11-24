https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/2027-zamlari-belli-oluyor-pasaport-ehliyet-ve-trafik-cezalari-1110544548.html

2027 zamları belli oluyor: Pasaport, ehliyet ve trafik cezaları

2027 zamları belli oluyor: Pasaport, ehliyet ve trafik cezaları

Sputnik Türkiye

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 27,83 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yılda pasaport harçları, yurt dışına çıkış harcı ve trafik cezaları başta olmak... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T07:34+0300

2026-11-24T07:34+0300

2026-11-24T07:34+0300

ekonomi̇

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yüzde 27,83 olarak açıklanan oran, 2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve idari para cezalarındaki artışlara temel oluşturacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili mevzuat kapsamında bazı vergi ve harçlardaki artış oranlarını değiştirme yetkisi bulunuyor. Farklı bir düzenleme yapılmaması halinde yeni tutarlar 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.2027 pasaport harçları ne kadar olacak?Yeni yılda pasaport almak veya mevcut pasaportunu yenilemek isteyenler daha yüksek ücret ödeyecek. Yeniden Değerleme Oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre 10 yıllık pasaport harcı 17 bin lirayı aşacak.Pasaport almak isteyenler, belirtilen harç tutarlarına ek olarak pasaport defter bedelini de ödeyecek.Yurt dışına çıkış harcı artacakYurt dışına seyahat edecek kişileri ilgilendiren yurt dışına çıkış harcı da yeni yılda zamlanacak.2026 yılında 1.250 lira olarak uygulanan yurt dışına çıkış harcının, Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda 2027 yılında 1.598 liraya yükselmesi bekleniyor.2027 trafik cezaları ne kadar olacak?Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte sürücülere uygulanan trafik cezalarında da önemli artışlar yaşanacak.Kırmızı ışıkta geçmenin ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 6 bin lirayı, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 51 bin lirayı aşacak.Sahte plaka kullanmak ve drift atmak gibi ihlallerde cezaların yaklaşık 179 bin liraya ulaşması bekleniyor.Radar cezaları değişiyor: Hız sınırını aşanlar dikkatYeni yılda radar ve hız sınırı cezaları da artacak. Hız sınırının ne kadar aşıldığına ve ihlalin yerleşim yeri içinde veya dışında gerçekleşmesine göre farklı tutarlarda para cezası uygulanması bekleniyor.Hız sınırını aşan sürücülere uygulanması öngörülen cezalar 2 bin 556 liradan başlayarak 38 bin 349 liraya kadar çıkacak.Kimlik, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri de değişecekYeniden Değerleme Oranı yalnızca pasaport harçları ve trafik cezalarını etkilemeyecek. Yeni yılda kimlik kartı bedeli, ehliyet harçları ve IMEI kayıt ücreti gibi kalemlerde de artış yaşanması bekleniyor.Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti de yeni yılda değişecek.Yemek kartı ve kira geliri istisnası yeniden belirlenecekYeniden Değerleme Oranı, vergi ve harçların yanı sıra bazı vergi istisnalarını ve beyan sınırlarını da etkileyecek.Çalışanlara sağlanan günlük yemek ve ulaşım yardımlarına ilişkin vergi istisnaları, kira geliri vergisi istisnası ve çeşitli beyan sınırları da 2027 yılı için yeniden belirlenecek.Yeniden Değerleme Oranı nedir, nasıl hesaplanıyor?Yeniden Değerleme Oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre değişimi esas alınarak belirleniyor.Her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan oran, takip eden yılda çok sayıda vergi, harç ve cezanın güncellenmesinde kullanılıyor.2027 yılına ilişkin kesin tutarlar, ilgili mevzuat ve resmi tarifelerin yayımlanmasıyla netleşecek.

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