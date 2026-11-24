https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/altinda-tehlike-gecmedi-fransiz-bankadan-kritik-ocak-uyarisi-1110544127.html

Altında tehlike geçmedi: Fransız bankadan kritik ocak uyarısı

Altında tehlike geçmedi: Fransız bankadan kritik ocak uyarısı

Sputnik Türkiye

Geçen hafta yüzde 8,9 değer kaybeden altın, sert satışların ardından toparlanmaya başladı. Ancak merkez bankalarının alımları ve yatırım fonlarındaki... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T07:18+0300

2026-11-24T07:18+0300

2026-11-24T07:18+0300

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Küresel piyasalarda geçen hafta yaşanan sert satışların ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ancak değerli metaldeki toparlanmanın kalıcı olup olmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Merkez bankalarının altın alımları, yatırım fonlarındaki hareketlilik ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, fiyatların yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.Fransız yatırım bankası Natixis, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ons altının ocak ayına kadar 3.340 dolara gerileyebileceği bir stres senaryosu ortaya koydu.Altın fiyatları neden sert düştü?Altının geçen hafta yaşadığı yüzde 8,9'luk değer kaybında faiz beklentilerinin yanı sıra küresel piyasalarda artan nakit ihtiyacı da etkili oldu.Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar, borçlanarak işlem yapan yatırımcıların teminat tamamlama baskısını artırdı. Bu süreçte altın da nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla satılan varlıklar arasında yer aldı.Hisse senedi piyasalarındaki toparlanma, altın üzerindeki satış baskısını hafifletmiş olabilir. Ancak borsalarda yaşanabilecek yeni bir satış dalgasının altın fiyatları üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.Merkez bankalarının altın alımları hız kazandıDünya Altın Konseyinin (WGC) verilerine göre merkez bankaları, yılın üçüncü çeyreğinde net 321 ton altın satın aldı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik artışa işaret etti.Yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirilen toplam altın alımı ise yıllık bazda yüzde 6 artarak 675 tona ulaştı.Merkez bankalarının güçlü altın talebi, fiyatları destekleyen önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Ancak açıklanan verilerin kasım ayında yaşanan sert düşüşten önceki dönemi kapsaması nedeniyle son satış dalgasında ne kadar alım yapıldığı henüz bilinmiyor.Çin'den 24 aydır kesintisiz altın alımıÇin Merkez Bankası, ekim ayında yaklaşık 26 ton altın satın alarak kesintisiz alım serisini 24 aya çıkardı. Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık artışın kaydedildiği ülkede resmi altın rezervleri 2 bin 435 tona ulaştı.Şanghay Altın Borsasından yapılan fiziki altın çekimleri de ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 94 tona yükseldi.Düşen fiyatların külçe altın alımlarını ve kuyumcuların stok yenileme faaliyetlerini desteklediği görülürken, fiziki altın çekimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 gerilemesi dikkat çekti.Altın fonlarında dikkat çeken ayrışmaFiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) ekim ayında net 2,7 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Dört ay boyunca devam eden girişlerin ardından fonların elindeki altın miktarı 4 bin 275 tonla ay sonu rekoruna ulaştı.Buna karşın fiyatlardaki gerileme nedeniyle fonların toplam varlık değeri yüzde 6 azalarak 542 milyar dolara düştü.Ekim ayında Avrupa'daki altın fonlarına 1,8 milyar dolar, Asya'daki fonlara ise 1,3 milyar dolar giriş gerçekleşti. Kuzey Amerika'daki fonlardan ise 512 milyon dolarlık çıkış yaşandı.20 Kasım'da sona eren haftada Kuzey Amerika'daki altın fonlarından yaklaşık 12 ton çıkış gerçekleşirken, Çin'de de kasım ayının ilk bölümünde fon çıkışları kaydedildi.Altında kritik seviyeler: 3.500 dolar yeniden gündeme gelebilirAltın fiyatlarındaki toparlanmaya rağmen Fed'in faiz politikası, değerli metal üzerindeki en önemli baskı unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltabilir. Doların güçlenmesi ise diğer para birimleriyle altın satın alan yatırımcıların maliyetlerini artırabilir.Teknik değerlendirmelerde ons altının yönü açısından şu seviyeler öne çıkıyor:Söz konusu seviyeler kesin fiyat hedefleri veya garantili destek noktaları niteliği taşımıyor.Fransız bankadan ocak ayı için 3.340 dolar senaryosuFransız yatırım bankası Natixis'in kıymetli metaller analisti Bernard Dahdah, 20 Kasım tarihli değerlendirmesinde ons altının ocak ayına kadar 3.340 dolara gerileyebileceği bir stres senaryosu sundu.Dahdah'ın değerlendirmesi, küresel altın talebinin belirli koşullar altında zayıflaması ihtimaline dayanıyor.Senaryoda merkez bankalarının altın talebinin 2025 yılına kıyasla yüzde 25 azalması, altın fonlarından her ay 20 ton çıkış yaşanması ve külçe altın talebinin yüzde 10 gerilemesi öngörülüyor.Ayrıca doların ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin mevcut seviyelerini koruyacağı varsayılıyor.3.340 dolarlık seviye, bankanın kesin fiyat tahmini değil, olumsuz koşulların gerçekleşmesine bağlı bir stres senaryosu olarak öne çıkıyor.Altın yatırımcılarının gözü 25 Kasım'daKüresel altın piyasalarında gözler şimdi ABD'den gelecek kritik ekonomik verilere çevrildi.25 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 16.30'da ABD'nin ekim ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu ve üçüncü çeyrek ekonomik büyümesinin ikinci tahmini açıklanacak.Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflatarak altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Beklentilerin altında kalması ise değerli metalin toparlanmasını destekleyebilir.Gram altın fiyatları nasıl etkilenecek?Türkiye'de gram altının yönünü küresel piyasalardaki ons altın fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru belirliyor.Ons altındaki düşüşe rağmen dolar kurunun yükselmesi, gram altındaki değer kaybını sınırlayabilir. Her iki göstergenin aynı anda gerilemesi ise gram altın üzerindeki satış baskısını artırabilir.Kuyumculardaki fiziki altın talebi ve alış-satış fiyatları arasındaki fark da yatırımcıların karşılaştığı nihai fiyat üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/son-dakika-haberleri-jensen-huang-nvidiada-baskan-ceo-ve-yonetim-kurulu-uyesi-olarak-gorevine-geri-dondu-1110536295.html

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