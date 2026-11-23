https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/merkur-retrosu-gercek-oldu-uzayda-8-yillik-yolculugunu-bitiren-ve-gezegene-ulasan-uzay-araci-1110524499.html

Merkür 'retrosu' gerçek oldu: Uzayda 8 yıllık yolculuğunu bitiren ve gezegene ulaşan uzay aracı arızalandı

Merkür 'retrosu' gerçek oldu: Uzayda 8 yıllık yolculuğunu bitiren ve gezegene ulaşan uzay aracı arızalandı

Sputnik Türkiye

Avrupa ve Japonya'nın ortak geliştirdiği BepiColombo uzay aracı, sekiz yıllık yolculuğun ardından 21 Kasım'da Merkür'ün yörüngesine girmeyi başardı. Ancak... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T07:25+0300

2026-11-23T07:25+0300

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından ortaklaşa geliştirilen BepiColombo uzay aracı, yaklaşık sekiz yıl süren yolculuğun ardından Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün yörüngesine girdi. Ancak tarihi başarıya, kritik bir teknik aksaklık gölge düşürdü.ESA, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen yörüngeye giriş manevrasının başarıyla tamamlandığını doğruladı. Bununla birlikte, manevra sırasında ortaya çıkan bir yazılım sorunu nedeniyle iticilerin planlanandan daha kısa süre ateşlendiği açıklandı.Ajans, 22 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada uzay aracının güvende olduğunu ve Almanya'daki Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi (ESOC) ekiplerinin sorunun nedenini araştırdığını bildirdi.Merkür yolculuğunda beklenmedik aksaklıkBepiColombo'nun Merkür çevresinde yörüngeye yerleşmesi, görevin en kritik aşamalarından birini oluşturuyordu. Uzay aracının gezegenin çekim etkisiyle uygun yörüngeye girebilmesi için hassas biçimde hesaplanan motor manevraları gerçekleştirmesi gerekiyordu.Ancak ESA'nın açıklamasına göre, yazılım kaynaklı bir problem nedeniyle iticilerin çalışma süresi beklenenden kısa kaldı. Buna rağmen görev kontrol ekipleri, uzay aracının Merkür çevresinde yörüngeye girdiğini doğruladı.Teknik aksaklığın sonraki manevralar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı henüz netleşmedi. ESA'nın incelemeleri sürerken uzay aracının kaybedildiğine veya görevin başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Merkür'ün yörüngesine giren ikinci uzay aracı olduBepiColombo, Merkür'ü ziyaret eden üçüncü, gezegenin yörüngesine giren ise ikinci uzay aracı olarak tarihe geçti.Merkür'e ulaşan ilk uzay aracı, NASA'nın Mariner 10 sondasıydı. 1974 ve 1975 yıllarında gezegenin yakınından geçen araç, Merkür'ün yüzeyine ilişkin ilk ayrıntılı görüntüleri Dünya'ya gönderdi.Gezegenin yörüngesine ilk yerleşen uzay aracı ise NASA'nın MESSENGER sondası oldu. 2011 yılında Merkür'ün yörüngesine giren MESSENGER, yaklaşık dört yıl boyunca gezegeni inceledi ve 2015 yılında görevini tamamladı.BepiColombo'nun yörüngeye ulaşmasıyla birlikte, Merkür araştırmalarında yeni bir dönem başlamış oldu.BepiColombo neden sekiz yıl boyunca yolculuk yaptı?20 Ekim 2018'de uzaya fırlatılan BepiColombo, Merkür'e ulaşabilmek için doğrudan bir rota izlemek yerine gezegenlerin çekim kuvvetinden yararlandı.Uzay aracı yolculuğu boyunca Dünya'nın yakınından bir, Venüs'ün yakınından iki ve Merkür'ün yakınından altı kez geçerek hızını ve rotasını değiştirdi.Bu uzun yolculuğun temel nedeni, Güneş'in güçlü çekim alanı nedeniyle Merkür çevresinde uygun bir yörüngeye yerleşmenin oldukça zorlu olmasıydı.İki ayrı uzay aracı Merkür'ün sırlarını araştıracakBepiColombo görevi, birbirini tamamlayan iki bilimsel yörünge aracından oluşuyor.Avrupa Uzay Ajansı'na ait Mercury Planetary Orbiter (MPO), Merkür'ün yüzeyini, iç yapısını ve jeolojik özelliklerini inceleyecek.Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen Mio ise gezegenin manyetik alanına, çevresindeki parçacıklara ve Güneş rüzgarıyla etkileşimine odaklanacak.ESA'nın görev takvimine göre, iki aracın 9-10 Aralık 2026 tarihlerinde birbirinden ayrılması, ardından kendi bilimsel yörüngelerine yerleşmeleri planlanıyor. Yörünge düzenleme manevralarının Mart 2027'ye kadar sürmesi öngörülüyor.Merkür neden bu kadar önemli?Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, Güneş'e en yakın konumda bulunmasına rağmen hakkında en az bilgi sahibi olunan kayalık gezegenlerden biri.Gezegenin yüzeyi, Ay'ın yüzeyine benzer şekilde çok sayıda çarpma krateri barındırıyor. Ancak Merkür'ü bilim insanları açısından özellikle önemli kılan özelliklerden biri, küçük boyutuna rağmen küresel bir manyetik alana sahip olması.BepiColombo'nun toplayacağı verilerin gezegenin iç yapısını, manyetik alanının oluşumunu ve Güneş'e yakın koşullarda nasıl değiştiğini anlamaya yardımcı olması bekleniyor.Görevin başarıyla sürdürülmesi halinde elde edilecek bilgiler, yalnızca Merkür'ün değil, Güneş Sistemi'ndeki kayalık gezegenlerin oluşum ve evrim süreçlerinin anlaşılmasına da katkı sağlayacak.

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