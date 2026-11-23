https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbul-dahil-23-ile-sari-kod-firtina-80-kilometreyle-geliyor-1110523074.html

İstanbul dahil 23 ile sarı kod: Fırtına 80 kilometreyle geliyor

İstanbul dahil 23 ile sarı kod: Fırtına 80 kilometreyle geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T06:38+0300

2026-11-23T06:38+0300

2026-11-23T06:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Bolu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.Meteoroloji 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladıMeteoroloji'nin paylaştığı uyarı listesinde 23 il yer aldı. Uyarıların bir bölümü kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışa ilişkin olurken, bazı illerde yağış nedeniyle sarı kod verildi.Sarı kodlu uyarı verilen iller:Sarı kod, meteorolojik hadisenin potansiyel tehlike taşıdığını ve hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak?İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, öğle saatlerinden itibaren ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın başlaması bekleniyor.Yağışların özellikle akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenebileceği belirtilirken, kentte günün en yüksek sıcaklığının 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar ve yerel su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Marmara ve Kuzey Ege'de 80 kilometre hızla fırtınaMeteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 60-80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.Kuvvetli rüzgarın özellikle açık alanlarda ve kıyı kesimlerinde etkisini artırabileceği değerlendiriliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli yağış bekleniyorEge Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri ile Kütahya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İzmir'de sıcaklığın 21, Manisa'da 20, Afyonkarahisar'da 17, Uşak'ta ise 15 derece olması tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde fırtına da etkili olacak.Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta sel riskiBatı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın bölge geneline yayılması bekleniyor. Özellikle Bolu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.Bolu'da sıcaklık 17, Düzce ve Zonguldak'ta 22, Sinop'ta ise 20 derece olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Ankara ve Eskişehir'de yağış akşam başlayacakİç Anadolu'nun kuzeybatısında akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ankara'da sıcaklık 17, Eskişehir ve Konya'da 19, Nevşehir'de ise 17 derece olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilecek.Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de hava nasıl olacak?Akdeniz Bölgesi'nde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'de ise yağışların akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.Antalya'da günün en yüksek sıcaklığı 23, Adana'da 22, Hatay'da 19 ve Isparta'da 16 derece olacak.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise gece saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Çorum ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Doğu Anadolu'da sis, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artışıDoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 9, Van'da 10, Malatya'da ise 13 derece olacak. Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olurken Diyarbakır'da 14, Mardin'de 16, Siirt'te 15 ve Şanlıurfa'da 19 derece tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.Denizlerde fırtına: Dalgalar 4 metreye ulaşacakMeteoroloji, denizlerde beklenen olumsuz hava koşullarına da dikkat çekti. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Batı Karadeniz ve Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 4 metreye, Marmara'da ise 3,5 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış sırasında görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtiliyor.Özellikle deniz ulaşımı, balıkçılık ve küçük teknelerle yapılacak faaliyetlerde güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/sariyerde-aslan-ihbari-cevre-sakinleri-dikkatli-olmalari-konusunda-uyarildi-1110522161.html

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