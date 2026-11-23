https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/endonezyadaki-fabrika-yangininda-bilanco-yukseldi-en-az-24-kisi-hayatini-kaybetti-1110538561.html

Endonezya'daki fabrika yangınında bilanço yükseldi: En az 24 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'daki fabrika yangınında bilanço yükseldi: En az 24 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Banten eyaletindeki bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında en az 24 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda çalışandan hala haber alınamazken... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T19:39+0300

2026-11-23T19:39+0300

2026-11-23T19:39+0300

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Endonezya'nın Cava Adası'nın batısında bulunan Serang bölgesindeki şekerleme fabrikasında cumartesi günü çıkan yangın, çok sayıda işçinin binada mahsur kalmasına neden olmuştu. Polis, hafta sonu meydana gelen olayda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, kayıp işçileri arama çalışmaları devam etti.Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (Basarnas), yangından geriye kalan enkazda ekiplerin yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntüler paylaştı. Görüntülerde fabrikanın çatısında geniş çaplı hasar oluştuğu ve çevredeki bazı araçların tamamen yandığı görüldü.Banten Bölge Polisi Başmüfettişi Hendra Kurniawan, pazar günü yaptığı açıklamada cenazelerin fiziksel olarak tanınamayacak durumda olduğunu belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin DNA incelemeleriyle tespit edileceğini bildirdi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyorİşçilerin refahından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Said Ikbal, pazartesi günü yaptığı açıklamada yangının binanın klima sistemindeki elektrik kısa devresinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.Ancak Ikbal, yangının kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın tamamlanması gerektiğini vurguladı.Yetkililer, kayıp çalışanların bulunması ve yangının nasıl başladığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/endonezyada-fabrika-yangini-en-az-7-kisi-hayatini-kaybetti-50-isci-kayip-1110515886.html

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endonezya, fabrika, yangın, işçi, can kaybı, kayıp, dna