https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/endonezyada-fabrika-yangini-en-az-7-kisi-hayatini-kaybetti-50-isci-kayip-1110515886.html
Endonezya'da fabrika yangını: En az 7 kişi hayatını kaybetti, 50 işçi kayıp
Endonezya'da fabrika yangını: En az 7 kişi hayatını kaybetti, 50 işçi kayıp
Sputnik Türkiye
Endonezya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangının ardından 50 işçiden haber alınamıyor. Enkazdan çıkarılan yedi ceset torbasındaki kalıntıların kimlikleri... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T15:59+0300
2026-11-22T15:59+0300
2026-11-22T15:59+0300
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Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde bulunan bir şekerleme fabrikasında cumartesi akşamı çıkan yangının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Pazar günü itibarıyla yaklaşık 50 çalışanın akıbeti bilinmezken, ekipler yangında ağır hasar gören binanın içinde mahsur kalmış olabilecek işçilere ulaşmaya çalışıyor.Yangın sırasında fabrikada yaklaşık 300 kişinin bulunduğu açıklandı. Kayıp olarak bildirilen 50 kişinin henüz durumlarının belirlenemediği, bu kişilerin tamamının hayatını kaybettiğine ilişkin bir doğrulama bulunmadığı belirtildi.Yangının başlamasının üzerinden bir günden fazla zaman geçmesine rağmen itfaiye ekipleri binanın bazı noktalarında yanmaya devam eden bölgelere müdahale ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.Cesetler tanınamayacak durumdaPolis, fabrikadan yedi ceset torbası çıkarıldığını ancak bunların kesin can kaybı sayısını göstermediğini açıkladı. Yetkililere göre torbalardan bazılarında birden fazla kişiye ait insan kalıntıları bulunabilir.Yangının şiddeti nedeniyle kurbanların görsel incelemeyle kimliklerinin belirlenemediği bildirildi. Bu nedenle kayıp işçilerin yakınlarından DNA örnekleri alınmaya başlandı.Ayrıca çalışanların evlerinden ve kaldıkları yurtlardan kişisel eşyalar toplanarak karşılaştırmalı incelemeler yapılacak. Kimliklendirme işlemlerinin iki ila üç hafta sürebileceği belirtildi.Arama ekipleri, kurbanların bulunabileceği düşünülen hasarlı bölümlerde çalışmalarını sürdürürken binanın bazı kısımlarındaki çökme riski operasyonu zorlaştırıyor.
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endonezya, fabrika, yangın, can kaybı, kayıp, dna testi
endonezya, fabrika, yangın, can kaybı, kayıp, dna testi
Endonezya'da fabrika yangını: En az 7 kişi hayatını kaybetti, 50 işçi kayıp
Endonezya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangının ardından 50 işçiden haber alınamıyor. Enkazdan çıkarılan yedi ceset torbasındaki kalıntıların kimlikleri belirlenemezken, yetkililer DNA incelemesi başlattı. Binanın bazı bölümlerinde çökme tehlikesi nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.
Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde bulunan bir şekerleme fabrikasında cumartesi akşamı çıkan yangının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Pazar günü itibarıyla yaklaşık 50 çalışanın akıbeti bilinmezken, ekipler yangında ağır hasar gören binanın içinde mahsur kalmış olabilecek işçilere ulaşmaya çalışıyor.
Yangın sırasında fabrikada yaklaşık 300 kişinin bulunduğu açıklandı. Kayıp olarak bildirilen 50 kişinin henüz durumlarının belirlenemediği, bu kişilerin tamamının hayatını kaybettiğine ilişkin bir doğrulama bulunmadığı belirtildi.
Yangının başlamasının üzerinden bir günden fazla zaman geçmesine rağmen itfaiye ekipleri binanın bazı noktalarında yanmaya devam eden bölgelere müdahale ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.
Cesetler tanınamayacak durumda
Polis, fabrikadan yedi ceset torbası çıkarıldığını ancak bunların kesin can kaybı sayısını göstermediğini açıkladı. Yetkililere göre torbalardan bazılarında birden fazla kişiye ait insan kalıntıları bulunabilir.
Yangının şiddeti nedeniyle kurbanların görsel incelemeyle kimliklerinin belirlenemediği bildirildi. Bu nedenle kayıp işçilerin yakınlarından DNA örnekleri alınmaya başlandı.
Ayrıca çalışanların evlerinden ve kaldıkları yurtlardan kişisel eşyalar toplanarak karşılaştırmalı incelemeler yapılacak. Kimliklendirme işlemlerinin iki ila üç hafta sürebileceği belirtildi.
Arama ekipleri, kurbanların bulunabileceği düşünülen hasarlı bölümlerde çalışmalarını sürdürürken binanın bazı kısımlarındaki çökme riski operasyonu zorlaştırıyor.