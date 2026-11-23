https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/dsoden-abdeki-super-bakteri-vakalarindaki-artisa-iliskin-endise-verici-uyari-1110526691.html
DSÖ'den AB'deki ‘süper bakteri’ vakalarındaki artışa ilişkin endişe verici uyarı
DSÖ'den AB'deki ‘süper bakteri’ vakalarındaki artışa ilişkin endişe verici uyarı
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde antibiyotiklere dirençli ‘süper bakteri’ kaynaklı enfeksiyon vakalarındaki hızlı artışın ciddi... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T07:57+0300
2026-11-23T07:57+0300
2026-11-23T08:20+0300
sağlık
dünya sağlık örgütü (dsö)
avrupa
avrupa birliği
ab
süper bakteri
antibiyotik
dünya
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DSÖ'den Sputnik’e yapılan açıklamada, mevcut verilerin ve vaka artış hızının kaygı verici boyutlara ulaştığı belirtildi.Açıklamada, "Avrupa Birliği'nde, genellikle en ağır vakalar için saklanan güçlü antibiyotik grubu karbapenemlere dirençli 'Klebsiella pneumoniae' bakterisinin yol açtığı kan dolaşımı enfeksiyonu vakaları, 2025 yılında 2019'a kıyasla yüzde 72 oranında arttı" ifadelerine yer verildi.AB'nin 2030 yılına kadar söz konusu bakterinin karbapenem direncini mevcut seviyeye göre yüzde 5 azaltmayıhedeflediği hatırlatılan açıklamada, daha geniş bir coğrafyayı kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki duruma da dikkat çekildi.Bölgede veri paylaşan 43 ülkeden 10'unda tespit edilen bu tür bakterilerin yarısı veya daha fazlasının karbapenemlere dirençli olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun ağırlıklı olarak bölgenin güney ve doğusundaki ülkelerde görüldüğü, diğer ülkelerde ise direnç oranının yüzde 1'in altında kaldığı kaydedildi.Daha önce Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de söz konusu enfeksiyona ilişkin uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/kremlin-ukrayna-konulu-uclu-muzakerelerin-yeni-turu-yakinda-yapilacak-1110525966.html
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sağlık, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa, avrupa birliği, ab, süper bakteri, antibiyotik
sağlık, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa, avrupa birliği, ab, süper bakteri, antibiyotik
DSÖ'den AB'deki ‘süper bakteri’ vakalarındaki artışa ilişkin endişe verici uyarı
07:57 23.11.2026 (güncellendi: 08:20 23.11.2026)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde antibiyotiklere dirençli ‘süper bakteri’ kaynaklı enfeksiyon vakalarındaki hızlı artışın ciddi endişe yarattığını bildirdi.
DSÖ'den Sputnik’e yapılan açıklamada, mevcut verilerin ve vaka artış hızının kaygı verici boyutlara ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, "Avrupa Birliği'nde, genellikle en ağır vakalar için saklanan güçlü antibiyotik grubu karbapenemlere dirençli 'Klebsiella pneumoniae' bakterisinin yol açtığı kan dolaşımı enfeksiyonu vakaları, 2025 yılında 2019'a kıyasla yüzde 72 oranında arttı" ifadelerine yer verildi.
AB'nin 2030 yılına kadar söz konusu bakterinin karbapenem direncini mevcut seviyeye göre yüzde 5 azaltmayıhedeflediği hatırlatılan açıklamada, daha geniş bir coğrafyayı kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki duruma da dikkat çekildi.
Bölgede veri paylaşan 43 ülkeden 10'unda tespit edilen bu tür bakterilerin yarısı veya daha fazlasının karbapenemlere dirençli olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun ağırlıklı olarak bölgenin güney ve doğusundaki ülkelerde görüldüğü, diğer ülkelerde ise direnç oranının yüzde 1'in altında kaldığı kaydedildi.
Daha önce Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de söz konusu enfeksiyona ilişkin uyarıda bulunmuştu.