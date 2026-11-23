https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/kremlin-ukrayna-konulu-uclu-muzakerelerin-yeni-turu-yakinda-yapilacak-1110525966.html

Kremlin: Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin yeni turu yakında yapılacak

Kremlin: Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin yeni turu yakında yapılacak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeni turunun yakın zamanda gerçekleştirileceğini, ancak görüşmenin tarihine... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T07:23+0300

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2026-11-23T07:43+0300

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Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik üçlü müzakere sürecine ilişkin açıklamada bulundu.Müzakerelerin yeni turunun kısa süre içinde yapılacağını belirten Peskov, "Görüşme yakında gerçekleşecek ancak tarihler konusunda şimdilik hiçbir netlik yok" ifadelerini kullandı.Abu Dabi görüşmelerinde Avrupa güvenliği ele alınmıştıMoskova, Washington ve Kiev heyetleri arasındaki bir önceki istişare turu, 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenmişti.Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, söz konusu görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, tarafların barışa bir adım daha yaklaşmayı başardığını ancak bundan sonraki sürecin tüm aktörlerin atacağı adımlara bağlı olduğunu vurgulamıştı. Medinskiy, Abu Dabi'deki temasların ana gündem maddesini, çatışmaların sona ermesinin ardından oluşturulacak "geleceğin Avrupa güvenlik mimarisinin" oluşturduğunu kaydetmişti.Görüşmelerde ayrıca tarafların, Rusya ile Ukrayna arasında yeni ve geniş kapsamlı bir esir takası yapılması konusunda mutabakata vardığı ve takasın ayrıntılarının yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağı bildirilmişti.

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