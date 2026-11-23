https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/cumhurbaskani-erdogan-refahimizi-buyutmekte-kararliyiz-1110537869.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Refahımızı büyütmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Refahımızı büyütmekte kararlıyız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sanayisini, üretimini, istihdamını ve ihracatını artırmaya yönelik büyüme stratejisinin kararlılıkla... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T18:26+0300
2026-11-23T18:26+0300
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recep tayyip erdoğan
kabine
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, yaklaşık 2 saat 40 dakikanın ardından sona erdi.Toplantı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hükümet olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin sanayisini, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir. Hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bayraktar KIZILELMA'yı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. 'Balıklar ürküyor' diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskileri bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı, bu vizyonsuzların muhalefette, bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmasıdır'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/erdogan-biz-buraya-gokten-zembille-inmedik-milletin-sinesinden-ciktik-1110460767.html
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recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Refahımızı büyütmekte kararlıyız
18:26 23.11.2026 (güncellendi: 18:41 23.11.2026)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sanayisini, üretimini, istihdamını ve ihracatını artırmaya yönelik büyüme stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, yaklaşık 2 saat 40 dakikanın ardından sona erdi.
Toplantı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hükümet olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin sanayisini, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir. Hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bayraktar KIZILELMA'yı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. 'Balıklar ürküyor' diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskileri bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı, bu vizyonsuzların muhalefette, bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmasıdır'' açıklamasında bulundu.