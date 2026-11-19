https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/erdogan-biz-buraya-gokten-zembille-inmedik-milletin-sinesinden-ciktik-1110460767.html

Erdoğan: 'Biz buraya gökten zembille inmedik. Milletin sinesinden çıktık'

Erdoğan: 'Biz buraya gökten zembille inmedik. Milletin sinesinden çıktık'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşımızla aramıza vasıtalar koymayız, aracılardan öğrenmeyiz. Kimin ne... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T14:31+0300

2026-11-19T14:31+0300

2026-11-19T14:31+0300

türki̇ye

ak parti

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0b/1110267464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42ee44f2cda88f748b01cc98ea477715.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıldır sokakta halkla birlikte olduğunu belirtirken, "Vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Kimin ne sıkıntısı şikayeti varsa ondan haberimiz olur çözmek için gerekeni yaparız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir, AK Parti milletin partisidir. Milletin iradesinin tecelli etmiş halidir. Bu hareket sizlerin omuzlarında çabalarıyla büyümüştür. AK Parti olarak 81 ilimizde 922 ilçemizde mahalle mahalle sokak sokak geziyoruz. Sorunları tek tek not etmeyi kulak vermeyi sürdürüyoruz. Esnafımızın dükkanına misafir oluyoruz çiftlerimizle tarlasında buluşuyoruz. Çok açık ve net belirtmek durumundayım; 25 sene önce sokağın, çarşının ve pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. Milletin içinde milletin arasında siyasetimizi yaptık. Sokak ile çarşı pazarla bağımız kopmadı. Bizim milletimizin gündemi ile irtibatımız hiç zayıflamadı. Bu ülkenin her ilçesinde her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin hem ocağında hem de hanesindeyiz. Milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz. Milletimizin her derdini biliyor, özellikle bu meseleleri çözmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Kimin ne sıkıntısı şikayeti varsa ondan haberimiz olur çözmek için gerekeni yaparızKusur avına çıkmadıkEmanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkarı, emrindeyiz. Hiç bir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz milletini sinesinden çıktık. Biz Kaf dağının zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız oradan da kimse bizi koparamaz. 24 yıldır çok önemli işler yaptık, yapamadıklarımızın farkındayız. O hedeflere ulaşmak için canla başla çalışıyoruz.Milletin nabzını tutuyoruz. Vatandaşlarımızın talep beklenti ve eleştirilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz. Eksiğimiz kusurumuz varsa düzeltmek için gayret gösteriyoruz. Kusur avına çıkmadık. Önce kendimize baktık. İğneyi kendimize batırdık. Bizim kompleksimiz yok hiç bir çekincemiz yok. Usulünce dile getirildi yapıcı istikamette olduğu sürece eleştirilerden rahatsız olmayız. Bizi geliştiren bize ufuk çizen doğruyu faydalıyı gösteren her türlü öneriye açığız.Bizi birbirimize düşürmeye fitne sokmaya çalışanlara karşı uyanık olacak, AK Parti'nin iç kalesine iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyununa gelmeyeceğiz.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan