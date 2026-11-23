https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/avrupada-rusyanin-katilimi-olmadan-guvenligin-saglanmasi-imkansiz-1110540991.html
‘Avrupa’da Rusya’nın katılımı olmadan güvenliğin sağlanması imkansız’
‘Avrupa’da Rusya’nın katılımı olmadan güvenliğin sağlanması imkansız’
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Abdallah, Avrupa kıtasında güvenliğin sağlanmasına Rusya’nın katılımı olmadan bir çözüm bulmanın imkansız olduğunu belirtti. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T23:04+0300
2026-11-23T23:04+0300
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Lübnan Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Direktörü Samer Abdallah, Sputnik’e demecinde Avrupa kıtasında güvenliğin sağlanmasına Rusya’nın kritik rol oynadığına dikkat çekti."Rusya'yı Avrupa kıtasının güvenlik mimarisine entegre etmekten başka çözüm yok" diye konuşan Abdallah, sözlerini şöyle sürdürdü:Karşılıklı tırmanma ve çözüme dair beklentilerin olmadığı göz önüne alındığında, Ukrayna’daki çatışmanın Donald Trump’ın başkanlık dönemi içinde sona ermeyeceğini dile getiren Abdallah, "Amerikan tutum ve açıklamalarındaki çelişkiler, bir uzlaşma için koşulların henüz oluşmadığını ve yakın gelecekte oluşmayacağını gösteriyor, zira olası herhangi bir anlaşma Avrupa’nın bütününün güvenliğini ilgilendirecek ve tavizler vermesini gerektirecek, bu da Rusya’nın, stratejik işbirliği çerçevesinde kıtanın güvenliğinin sağlanmasında ortak olmasına olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarının Avrupalılara, Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmasına ve Demokratların iktidara dönmesine dair umut vererek durumu daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çeken uzman, "Bu tür hesaplar ABD-İran müzakerelerinin gidişatını da etkileyebilir" öngörüsünde bulundu.Lübnanlı uzman, "ABD, Avrupa'ya ve onun karşı karşıya olduğu ekonomik gerilemeye kayıtsız olup Basra Körfezi bölgesinde, özellikle de Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki gelişmeleri enerji krizini derinleştirmek ve Avrupa kıtasını daha da marjinalleştirmek için kullanıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/irandan-abdye-hurmuz-bogazi-mesaji-uzman-duzeyinde-gorusmeye-haziriz-1110501335.html
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rusya, moskova, washington, donald trump, avrupa, güvenlik, beyaz saray, i̇ran, yorum, uzman
rusya, moskova, washington, donald trump, avrupa, güvenlik, beyaz saray, i̇ran, yorum, uzman
‘Avrupa’da Rusya’nın katılımı olmadan güvenliğin sağlanması imkansız’
Lübnanlı uzman Abdallah, Avrupa kıtasında güvenliğin sağlanmasına Rusya’nın katılımı olmadan bir çözüm bulmanın imkansız olduğunu belirtti.
Lübnan Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Direktörü Samer Abdallah, Sputnik’e demecinde Avrupa kıtasında güvenliğin sağlanmasına Rusya’nın kritik rol oynadığına dikkat çekti.
"Rusya'yı Avrupa kıtasının güvenlik mimarisine entegre etmekten başka çözüm yok" diye konuşan Abdallah, sözlerini şöyle sürdürdü:
Moskova, Washington ve Kiev arasındaki yeni bir üçlü görüşme turu, minyatür bir dünya savaşını andıran bu karmaşık çatışmada son aşama olmayacak.
Karşılıklı tırmanma ve çözüme dair beklentilerin olmadığı göz önüne alındığında, Ukrayna’daki çatışmanın Donald Trump’ın başkanlık dönemi içinde sona ermeyeceğini dile getiren Abdallah, "Amerikan tutum ve açıklamalarındaki çelişkiler, bir uzlaşma için koşulların henüz oluşmadığını ve yakın gelecekte oluşmayacağını gösteriyor, zira olası herhangi bir anlaşma Avrupa’nın bütününün güvenliğini ilgilendirecek ve tavizler vermesini gerektirecek, bu da Rusya’nın, stratejik işbirliği çerçevesinde kıtanın güvenliğinin sağlanmasında ortak olmasına olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.
ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarının Avrupalılara, Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmasına ve Demokratların iktidara dönmesine dair umut vererek durumu daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çeken uzman, "Bu tür hesaplar ABD-İran müzakerelerinin gidişatını da etkileyebilir" öngörüsünde bulundu.
Lübnanlı uzman, "ABD, Avrupa'ya ve onun karşı karşıya olduğu ekonomik gerilemeye kayıtsız olup Basra Körfezi bölgesinde, özellikle de Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki gelişmeleri enerji krizini derinleştirmek ve Avrupa kıtasını daha da marjinalleştirmek için kullanıyor" ifadelerini kullandı.