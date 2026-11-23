https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/avrupada-rusyanin-katilimi-olmadan-guvenligin-saglanmasi-imkansiz-1110540991.html

‘Avrupa’da Rusya’nın katılımı olmadan güvenliğin sağlanması imkansız’

‘Avrupa’da Rusya’nın katılımı olmadan güvenliğin sağlanması imkansız’

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uzman Abdallah, Avrupa kıtasında güvenliğin sağlanmasına Rusya’nın katılımı olmadan bir çözüm bulmanın imkansız olduğunu belirtti. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T23:04+0300

2026-11-23T23:04+0300

2026-11-23T23:04+0300

görüş

rusya

moskova

washington

donald trump

avrupa

güvenlik

beyaz saray

i̇ran

yorum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/40/1013254008_0:168:3093:1907_1920x0_80_0_0_2f55ab60255e73913ee38c66c5826637.jpg

Lübnan Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Direktörü Samer Abdallah, Sputnik’e demecinde Avrupa kıtasında güvenliğin sağlanmasına Rusya’nın kritik rol oynadığına dikkat çekti."Rusya'yı Avrupa kıtasının güvenlik mimarisine entegre etmekten başka çözüm yok" diye konuşan Abdallah, sözlerini şöyle sürdürdü:Karşılıklı tırmanma ve çözüme dair beklentilerin olmadığı göz önüne alındığında, Ukrayna’daki çatışmanın Donald Trump’ın başkanlık dönemi içinde sona ermeyeceğini dile getiren Abdallah, "Amerikan tutum ve açıklamalarındaki çelişkiler, bir uzlaşma için koşulların henüz oluşmadığını ve yakın gelecekte oluşmayacağını gösteriyor, zira olası herhangi bir anlaşma Avrupa’nın bütününün güvenliğini ilgilendirecek ve tavizler vermesini gerektirecek, bu da Rusya’nın, stratejik işbirliği çerçevesinde kıtanın güvenliğinin sağlanmasında ortak olmasına olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarının Avrupalılara, Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmasına ve Demokratların iktidara dönmesine dair umut vererek durumu daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çeken uzman, "Bu tür hesaplar ABD-İran müzakerelerinin gidişatını da etkileyebilir" öngörüsünde bulundu.Lübnanlı uzman, "ABD, Avrupa'ya ve onun karşı karşıya olduğu ekonomik gerilemeye kayıtsız olup Basra Körfezi bölgesinde, özellikle de Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki gelişmeleri enerji krizini derinleştirmek ve Avrupa kıtasını daha da marjinalleştirmek için kullanıyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/irandan-abdye-hurmuz-bogazi-mesaji-uzman-duzeyinde-gorusmeye-haziriz-1110501335.html

rusya

moskova

washington

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, washington, donald trump, avrupa, güvenlik, beyaz saray, i̇ran, yorum, uzman