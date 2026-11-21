https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/irandan-abdye-hurmuz-bogazi-mesaji-uzman-duzeyinde-gorusmeye-haziriz-1110501335.html

İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı mesajı: 'Uzman düzeyinde görüşmeye hazırız'

İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı mesajı: 'Uzman düzeyinde görüşmeye hazırız'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetiminin Tahran ile anlaşma yapma niyetini açıkça ortaya koyması ve güven artırıcı adımlar atması halinde... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T02:07+0300

2026-11-21T02:07+0300

2026-11-21T02:07+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

hürmüz boğazı

tahran

i̇ran

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve bu sürece ilişkin planın daha kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda ABD ile görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Arakçi, ancak bunun için Washington yönetiminin Tahran ile anlaşma yapma isteğini açıkça ortaya koyması gerektiğini vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'ın İran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Arakçi, Tahran'ın ABD'den henüz herhangi bir yanıt almadığını ifade etti.Arakçi, ülkesinin Washington'dan öncelikle İran ile anlaşma yapmak istediğini açıkça ilan etmesini beklediğini belirtti. Bunun yanı sıra Tahran yönetiminin, ABD'den bir dizi güven artırıcı adım atılmasını talep ettiğini kaydetti.Arakçi, iki şartın karşılanması durumunda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik planın ayrıntılarını ve uygulama sürecini ABD tarafıyla ele alabileceklerini söyledi.Araghchi, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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hürmüz boğazı

tahran

i̇ran

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abd, donald trump, hürmüz boğazı, tahran, i̇ran