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İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı mesajı: 'Uzman düzeyinde görüşmeye hazırız'
İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı mesajı: 'Uzman düzeyinde görüşmeye hazırız'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetiminin Tahran ile anlaşma yapma niyetini açıkça ortaya koyması ve güven artırıcı adımlar atması halinde... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve bu sürece ilişkin planın daha kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda ABD ile görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Arakçi, ancak bunun için Washington yönetiminin Tahran ile anlaşma yapma isteğini açıkça ortaya koyması gerektiğini vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'ın İran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Arakçi, Tahran'ın ABD'den henüz herhangi bir yanıt almadığını ifade etti.Arakçi, ülkesinin Washington'dan öncelikle İran ile anlaşma yapmak istediğini açıkça ilan etmesini beklediğini belirtti. Bunun yanı sıra Tahran yönetiminin, ABD'den bir dizi güven artırıcı adım atılmasını talep ettiğini kaydetti.Arakçi, iki şartın karşılanması durumunda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik planın ayrıntılarını ve uygulama sürecini ABD tarafıyla ele alabileceklerini söyledi.Araghchi, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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abd, donald trump, hürmüz boğazı, tahran, i̇ran
abd, donald trump, hürmüz boğazı, tahran, i̇ran
İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı mesajı: 'Uzman düzeyinde görüşmeye hazırız'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetiminin Tahran ile anlaşma yapma niyetini açıkça ortaya koyması ve güven artırıcı adımlar atması halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ABD ile uzman düzeyinde müzakerelere başlayabileceklerini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve bu sürece ilişkin planın daha kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda ABD ile görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Arakçi, ancak bunun için Washington yönetiminin Tahran ile anlaşma yapma isteğini açıkça ortaya koyması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'ın İran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Arakçi, Tahran'ın ABD'den henüz herhangi bir yanıt almadığını ifade etti.
Arakçi, ülkesinin Washington'dan öncelikle İran ile anlaşma yapmak istediğini açıkça ilan etmesini beklediğini belirtti. Bunun yanı sıra Tahran yönetiminin, ABD'den bir dizi güven artırıcı adım atılmasını talep ettiğini kaydetti.
Arakçi, iki şartın karşılanması durumunda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik planın ayrıntılarını ve uygulama sürecini ABD tarafıyla ele alabileceklerini söyledi.
Araghchi, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Eğer bu iki koşulu yerine getirirlerse, bu projeyi ve nasıl uygulanacağını Amerikan tarafıyla görüşmeye hazırız. Talebimiz açık: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öne sürdüğümüz yedi koşulun yerine getirilmesi gerekiyor. Elbette, Amerikalıların bu koşulların nasıl uygulanacağına dair kendi önerileri ve görüşleri varsa, diyaloğa açığız."