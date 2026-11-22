https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/trabzonspor-eyupsporu-tek-golle-gecti-1110521304.html
Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle geçti
Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle geçti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T21:05+0300
2026-11-22T21:05+0300
2026-11-22T21:34+0300
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında konuk etti.Karşılaşmanın 5. dakikasında Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ozan Tufan, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.7'de 7 yaptıThomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, ligde çıktığı son 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, bu sonuçla puanını 28'e yükselterek haftayı lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/besiktastan-gol-yagmuru-3-puan-4-golle-geldi-1110518957.html
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trabzonspor, eyüpspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
trabzonspor, eyüpspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle geçti
21:05 22.11.2026 (güncellendi: 21:34 22.11.2026)
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında konuk etti.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ozan Tufan, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, ligde çıktığı son 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, bu sonuçla puanını 28'e yükselterek haftayı lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.