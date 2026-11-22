https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/besiktastan-gol-yagmuru-3-puan-4-golle-geldi-1110518957.html

Beşiktaş'tan gol yağmuru: 3 puan 4 golle geldi

Beşiktaş'tan gol yağmuru: 3 puan 4 golle geldi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T18:02+0300

2026-11-22T18:02+0300

2026-11-22T18:02+0300

spor

beşiktaş

medaş

konya büyükşehir stadyumu

konyaspor

konyaspor futbol takımı

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerini 10 ve 34. dakikalarda D. Vlahovic, 79. dakikada L. Trossard ve 90+3. dakikada V. Cerny kaydetti.Ev sahibi Konyaspor'un golleri ise 42. dakikada J. Dompe ve 63. dakikada Enis Destan'dan geldi.Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak deplasmanda önemli bir 3 puan elde etti.

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, medaş, konya büyükşehir stadyumu, konyaspor, konyaspor futbol takımı