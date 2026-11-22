https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/rus-gucleri-dnepropetrovsk-bolgesinde-askeri-sanayi-isletmelerini-besleyen-trafo-merkezini-vurdu-1110520016.html
Rus güçleri Dnepropetrovsk bölgesinde askeri sanayi işletmelerini besleyen trafo merkezini vurdu
Rus güçleri Dnepropetrovsk bölgesinde askeri sanayi işletmelerini besleyen trafo merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini besleyen bir elektrik trafo merkezini... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T19:16+0300
2026-11-22T19:16+0300
2026-11-22T19:16+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan Kamenskaya yerleşiminde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetini destekleyen 330 kV kapasiteli elektrik trafosu;▪️ Karadeniz'de, Nikolayev’in güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, dnepropetrovsk, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, nikolayev, karadeniz, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, dnepropetrovsk, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, nikolayev, karadeniz, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus güçleri Dnepropetrovsk bölgesinde askeri sanayi işletmelerini besleyen trafo merkezini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini besleyen bir elektrik trafo merkezini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan Kamenskaya yerleşiminde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetini destekleyen 330 kV kapasiteli elektrik trafosu;
▪️ Karadeniz'de, Nikolayev’in güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.