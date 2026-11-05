https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html

Rus ordusu, Ukrayna'daki hedeflere yönelik gece bombardımanlarını sürdürüyor

Rus ordusu, Ukrayna'daki hedeflere yönelik gece bombardımanlarını sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında düşman güçlerin askeri tesislerini imha eden Rus ordusu, bu gece yeni bir bombardıman daha düzenleyerek çeşitli hedefleri... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T08:49+0300

2026-11-05T08:49+0300

2026-11-05T08:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

karadeniz

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107941633_0:2:1680:947_1920x0_80_0_0_09461440ae2eaa6aec0a8cf6fe6383f6.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji kompleksi tesislerine, lojistik merkezlerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye devam etti.📢Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun vurduğu hedefleri açıkladı:📍Harkov Bölgesi:💥'Novaya Poşta' lojistik terminali📍Dnepropetrovsk Bölgesi:💥Trafo merkezi (330 kV)📍Karadeniz:💥Odessa'nın 52 km güneybatısında askeri teçhizat taşıyan kuru yük gemisi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/batili-gucler-moskovayi-zayiflatmak-amaciyla-ukraynalilari-rus-karsiti-kisilere-donusturmeye-1110116211.html

ukrayna

karadeniz

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, özel askeri harekat