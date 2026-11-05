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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html
Rus ordusu, Ukrayna'daki hedeflere yönelik gece bombardımanlarını sürdürüyor
Rus ordusu, Ukrayna'daki hedeflere yönelik gece bombardımanlarını sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında düşman güçlerin askeri tesislerini imha eden Rus ordusu, bu gece yeni bir bombardıman daha düzenleyerek çeşitli hedefleri... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T08:49+0300
2026-11-05T08:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
karadeniz
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya
özel askeri harekat
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji kompleksi tesislerine, lojistik merkezlerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye devam etti.📢Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun vurduğu hedefleri açıkladı:📍Harkov Bölgesi:💥'Novaya Poşta' lojistik terminali📍Dnepropetrovsk Bölgesi:💥Trafo merkezi (330 kV)📍Karadeniz:💥Odessa'nın 52 km güneybatısında askeri teçhizat taşıyan kuru yük gemisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/batili-gucler-moskovayi-zayiflatmak-amaciyla-ukraynalilari-rus-karsiti-kisilere-donusturmeye-1110116211.html
ukrayna
karadeniz
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ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, özel askeri harekat
ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, özel askeri harekat

Rus ordusu, Ukrayna'daki hedeflere yönelik gece bombardımanlarını sürdürüyor

08:49 05.11.2026
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Rus pilot baş parmağını kaldırıyor.
Rus pilot baş parmağını kaldırıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry /
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Özel askeri harekat kapsamında düşman güçlerin askeri tesislerini imha eden Rus ordusu, bu gece yeni bir bombardıman daha düzenleyerek çeşitli hedefleri ortadan kaldırdı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji kompleksi tesislerine, lojistik merkezlerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye devam etti.

📢Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun vurduğu hedefleri açıkladı:

📍Harkov Bölgesi:

💥'Novaya Poşta' lojistik terminali

📍Dnepropetrovsk Bölgesi:

💥Trafo merkezi (330 kV)

📍Karadeniz:

💥Odessa'nın 52 km güneybatısında askeri teçhizat taşıyan kuru yük gemisi
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
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‘Batılı güçler, Moskova'yı zayıflatmak amacıyla Ukraynalıları Rus karşıtı kişilere dönüştürmeye çalışıyor’
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