https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/mustafa-sarigul-hakkinda-fezleke-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-istendi-1110493687.html
Mustafa Sarıgül hakkında fezleke: Dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Mustafa Sarıgül hakkında fezleke: Dokunulmazlığının kaldırılması istendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı suç isnadıyla fezleke hazırladı... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Sarıgül hakkındaki soruşturmanın 5 ayrı suç isnadı kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.Mustafa Sarıgül hakkında 5 ayrı suç isnadıSoruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkında şu suçlardan işlem yürütüldüğü öğrenildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/sarigul-ailesine-kara-para-sorusturmasinda-sicak-gelisme-15-supheli-adliyede-1110368329.html
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Mustafa Sarıgül hakkında fezleke: Dokunulmazlığının kaldırılması istendi
16:37 20.11.2026 (güncellendi: 16:39 20.11.2026)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı suç isnadıyla fezleke hazırladı. Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.
Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Sarıgül hakkındaki soruşturmanın 5 ayrı suç isnadı kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
Mustafa Sarıgül hakkında 5 ayrı suç isnadı
Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkında şu suçlardan işlem yürütüldüğü öğrenildi:
“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” “Zincirleme Şekilde Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” “Zincirleme Şekilde Nitelikli Cinsel Saldırı”
3628 sayılı Kanun'da düzenlenen “Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme”