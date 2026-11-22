https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/motogpde-sampiyon-marc-marquez-1110520940.html
MotoGP'de şampiyon Marc Marquez
MotoGP'de şampiyon Marc Marquez
Sputnik Türkiye
İspanyol motosikletçi Marc Marquez, MotoGP'de sezonun bitimine bir yarış kala dünya şampiyonluğunu ilan ederek 8. şampiyonluğuna ulaştı ve Giacomo Agostini'nin... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
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Portekiz Grand Prix'sinde yarışı 8. sırada tamamlayan Ducati pilotu Marquez, şampiyonluğunu ilan etti. Yarışta İtalyan Marco Bezzecchi birinci, İspanyol Jorge Martin ikinci oldu. Bitiş çizgisini geçmesinin ardından motosikletinden inerek büyük sevinç yaşayan 33 yaşındaki Marquez, takım arkadaşları ve taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.MotoGP'nin en üst sınıfında 8. şampiyonluğunu kazanan Marquez, 1966-1975 yılları arasında şampiyonluk elde eden İtalyan Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak oldu. Marquez, 7 şampiyonluğu bulunan Valentino Rossi'yi de geride bıraktı.Sakatlıklarla mücadele ettiği sezonda Marquez, ilk galibiyetini 7 Haziran'da Macaristan Grand Prix'sinde elde etti. Tayland'daki sezon açılışında lastik patlaması yaşayan, İspanya ve Fransa Grand Prix'lerinde kaza yapan Marquez, Fransa'da yaşadığı ayak kırığı nedeniyle Katalonya yarışını kaçırdı.İtalya Grand Prix'sinde pistlere döndüğünde lider Marco Bezzecchi'nin 102 puan gerisinde bulunan İspanyol pilot, sezonun devamında 7 Grand Prix ve 10 sprint yarışı galibiyeti elde ederek şampiyonluğa ulaştı.Marquez, 2013'te Honda ile ilk sezonunda MotoGP'nin en genç şampiyonu olmuş, sonraki 6 sezonun 5'inde de şampiyonluk yaşamıştı.Bu sezon 439 puan toplayan Marquez, şampiyonluğu garantilerken Jorge Martin 396 puanla ikinci, Marco Bezzecchi ise 394 puanla üçüncü sırada yer aldı.MotoGP sezonu, gelecek hafta İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek final yarışıyla sona erecek.
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tayland, fransa, katalonya, honda, valentino rossi, jorge martin, i̇spanya, motosiklet
tayland, fransa, katalonya, honda, valentino rossi, jorge martin, i̇spanya, motosiklet
MotoGP'de şampiyon Marc Marquez
İspanyol motosikletçi Marc Marquez, MotoGP'de sezonun bitimine bir yarış kala dünya şampiyonluğunu ilan ederek 8. şampiyonluğuna ulaştı ve Giacomo Agostini'nin rekorunu egale etti.
Portekiz Grand Prix'sinde yarışı 8. sırada tamamlayan Ducati pilotu Marquez, şampiyonluğunu ilan etti.
Yarışta İtalyan Marco Bezzecchi birinci, İspanyol Jorge Martin ikinci oldu. Bitiş çizgisini geçmesinin ardından motosikletinden inerek büyük sevinç yaşayan 33 yaşındaki Marquez, takım arkadaşları ve taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.
MotoGP'nin en üst sınıfında 8. şampiyonluğunu kazanan Marquez, 1966-1975 yılları arasında şampiyonluk elde eden İtalyan Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak oldu. Marquez, 7 şampiyonluğu bulunan Valentino Rossi'yi de geride bıraktı.
Sakatlıklarla mücadele ettiği sezonda Marquez, ilk galibiyetini 7 Haziran'da Macaristan Grand Prix'sinde elde etti. Tayland'daki sezon açılışında lastik patlaması yaşayan, İspanya ve Fransa Grand Prix'lerinde kaza yapan Marquez, Fransa'da yaşadığı ayak kırığı nedeniyle Katalonya yarışını kaçırdı.
İtalya Grand Prix'sinde pistlere döndüğünde lider Marco Bezzecchi'nin 102 puan gerisinde bulunan İspanyol pilot, sezonun devamında 7 Grand Prix ve 10 sprint yarışı galibiyeti elde ederek şampiyonluğa ulaştı.
Marquez, 2013'te Honda ile ilk sezonunda MotoGP'nin en genç şampiyonu olmuş, sonraki 6 sezonun 5'inde de şampiyonluk yaşamıştı.
Bu sezon 439 puan toplayan Marquez, şampiyonluğu garantilerken Jorge Martin 396 puanla ikinci, Marco Bezzecchi ise 394 puanla üçüncü sırada yer aldı.
MotoGP sezonu, gelecek hafta İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek final yarışıyla sona erecek.