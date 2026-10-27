https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/sakatlanarak-motogpde-sezonu-kapatmisti-toprak-razgatlioglundan-duygusal-mesaj-zor-bir-donemden-1109886089.html
Sakatlanarak MotoGP'de sezonu kapatmıştı, Toprak Razgatlıoğlu'ndan duygusal mesaj: 'Zor bir dönemden geçiyorum'
Sakatlanarak MotoGP'de sezonu kapatmıştı, Toprak Razgatlıoğlu'ndan duygusal mesaj: 'Zor bir dönemden geçiyorum'
Sputnik Türkiye
Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan ve sezonu kapatan Toprak Razgatlıoğlu omzundan ameliyat olduğunu açıkladı... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T12:54+0300
2026-10-27T12:54+0300
2026-10-27T13:07+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
yamaha
sakatlık
motogp
yarış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109885622_0:2:669:378_1920x0_80_0_0_d2cc6530c9c8d3fc64ea1e244c7b990e.png
Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapatmıştı. Omzundan geçirdiği sakatlık üzerine ameliyat olan Toprak Razgatlıoğlu, bir mesaj yayımladı ve son durumuna ilişkin bilgi verdi:Kritik yarışta olmayacakMilli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu. Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2021, 2024 ve 2025'i zirvede tamamlayarak, 3 kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk sezonuna 27 Şubat'ta Tayland Motosiklet Grand Prix'siyle Buriram bölgesindeki Chang Uluslararası Pisti'nde başlamıştı.Razgatlıoğlu Mandalika'daki yarışta sakatlandı ve sezonu kapatmak zorunda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/toprak-razgatlioglundan-uzen-haber-sakatlandi-motogpde-sezonu-kapatti-1109695063.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109885622_0:0:669:501_1920x0_80_0_0_9b221b40cd616615d712d53b72339332.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
toprak razgatlıoğlu, yamaha, sakatlık, motogp, yarış
toprak razgatlıoğlu, yamaha, sakatlık, motogp, yarış
Sakatlanarak MotoGP'de sezonu kapatmıştı, Toprak Razgatlıoğlu'ndan duygusal mesaj: 'Zor bir dönemden geçiyorum'
12:54 27.10.2026 (güncellendi: 13:07 27.10.2026)
Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan ve sezonu kapatan Toprak Razgatlıoğlu omzundan ameliyat olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan sporcu "Yarış kariyerimde ilk kez sezonu erken bitirmek zorunda kaldığım için zor bir dönemden geçiyorum" dedi.
Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapatmıştı.
Omzundan geçirdiği sakatlık üzerine ameliyat olan Toprak Razgatlıoğlu, bir mesaj yayımladı ve son durumuna ilişkin bilgi verdi:
Bazen beklenmedik şeyler olabiliyor. Yarış kariyerimde ilk kez sezonu erken bitirmek zorunda kaldığım için zor bir dönemden geçiyorum. Yarışları televizyondan izlemek çok garip bir duygu. Daha güçlü bir şekilde geri dönebilmek için omuz ameliyatı oldum ve şimdiden omuzu hareketlendirmeye başladım ama biraz zamanı var. İnşAllah en kısa sürede motosikletin üzerinde oluruz. Yamaha ailesine, ekibime ve doktorlara çok teşekkür ederim Ayrıca beni destekleyen ve iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim yeni başarılar için mücadeleye devam
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2021, 2024 ve 2025'i
zirvede tamamlayarak, 3 kez dünya şampiyonu
olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk sezonuna 27 Şubat'ta Tayland
Motosiklet Grand Prix'siyle Buriram bölgesindeki Chang Uluslararası Pisti'nde başlamıştı.
Razgatlıoğlu Mandalika'daki yarışta sakatlandı ve sezonu kapatmak zorunda kaldı.