Sakatlanarak MotoGP'de sezonu kapatmıştı, Toprak Razgatlıoğlu'ndan duygusal mesaj: 'Zor bir dönemden geçiyorum'

Bazen beklenmedik şeyler olabiliyor. Yarış kariyerimde ilk kez sezonu erken bitirmek zorunda kaldığım için zor bir dönemden geçiyorum. Yarışları televizyondan izlemek çok garip bir duygu. Daha güçlü bir şekilde geri dönebilmek için omuz ameliyatı oldum ve şimdiden omuzu hareketlendirmeye başladım ama biraz zamanı var. İnşAllah en kısa sürede motosikletin üzerinde oluruz. Yamaha ailesine, ekibime ve doktorlara çok teşekkür ederim Ayrıca beni destekleyen ve iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim yeni başarılar için mücadeleye devam