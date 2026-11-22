https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/kabine-yarin-toplaniyor-emekli-maaslarina-zam-ve-fon-sorusturmasi-gundemde-1110515461.html

Kabine yarın toplanıyor: Emekli maaşlarına zam ve fon soruşturması gündemde

Kabine yarın toplanıyor: Emekli maaşlarına zam ve fon soruşturması gündemde

Sputnik Türkiye

Beştepe'de yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde emekli maaşlarına yönelik düzenleme, fon soruşturması ve... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T14:19+0300

2026-11-22T14:19+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, yarın Beştepe'de toplanacak.Toplantıda, emeklilere enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi, prim günü ve yaşı yüksek olanlara daha fazla artış veya seyyanen zam yapılması seçenekleri değerlendirilecek.Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcılara yönelik ara ödemeler ve fon soruşturmasının adli boyutu da toplantıda ele alınacak.Terörsüz Türkiye sürecinde alt komisyonların görev ve yetki alanları, TBMM'deki İzleme Komisyonu'nun çalışmaları ve örgütün silah bırakma takviminde gelinen aşama değerlendirilecek.ABD-İran arasındaki gerilim, diplomatik temaslar, Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler ve COP31 Antalya Zirvesi'nin yansımalarının da Kabine gündeminde yer alması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kabine-bugun-toplaniyor-fon-piyasalarinin-oncelikli-oldugu-gundemde-neler-konusulacak-1109846347.html

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