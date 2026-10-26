https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kabine-bugun-toplaniyor-fon-piyasalarinin-oncelikli-oldugu-gundemde-neler-konusulacak-1109846347.html

Kabine bugün toplanıyor: Fon piyasalarının öncelikli olduğu gündemde neler konuşulacak?

Kabine bugün toplanıyor: Fon piyasalarının öncelikli olduğu gündemde neler konuşulacak?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak Kabine’de, fonların tasfiyesi ve yatırımcıların haklarına yönelik adımlar değerlendirilecek... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T07:33+0300

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Toplantının öncelikli gündemini, fon piyasalarında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda atılan adımlar oluşturacak.Kabine’de fonların tasfiye sürecindeki son durum, koordinasyon kurulu raporları, fon mağdurlarına yönelik çalışmalar ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alınacak. İlgili kurumların yürüttüğü çalışmaların yanı sıra yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik adımlar ve olası yeni düzenlemeler de değerlendirilecek.Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon çalışmaları görüşülecekToplantının bir diğer başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu’nun raporları doğrultusunda ele alınacak.Meclis çatısı altında süreci takip etmesi planlanan İzleme Komisyonu’nun kuruluş çalışmaları da Kabine’nin gündeminde yer alacak.Kabine’de Ortadoğu ve ABD-İran gerilimi başlığıOrta Doğu’daki gelişmeler kapsamında Arap Yarımadası’ndaki son durum ve yeniden artan ABD-İran gerilimi değerlendirilecek. İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırıları ile bölgedeki gelişmeler karşısında yürütülen diplomatik çalışmalar da görüşülecek.Ayrıca, Libya’nın Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylamasının ardından, Mavi Vatan politikası kapsamında izlenecek yol haritası ele alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/riyadda-tehlike-alarmi-halka-pencerelerden-uzak-durun-cagrisi-yapildi-1109846162.html

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