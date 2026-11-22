https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/43-gizli-ufo-dosyasi-acildi-pentagon-neyi-saklamayi-planladi-1110512332.html

43 gizli UFO dosyası açıldı: Pentagon neyi saklamayı planladı?

43 gizli UFO dosyası açıldı: Pentagon neyi saklamayı planladı?

Sputnik Türkiye

Pentagon'un kamuoyuna açtığı 43 yeni UFO dosyası, yıllardır gizli kalan sıra dışı bir projeyi gündeme taşıdı. Pentagon tarafından finanse edilen araştırmalarda... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T11:03+0300

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ABD'de UFO ve tanımlanamayan anormal olaylara (UAP) ilişkin gizliliği kaldırılan yeni belgeler, Pentagon'un geçmişte yürüttüğü araştırmaların bilinmeyen ayrıntılarını ortaya çıkardı. 20 Kasım 2026'da yayımlanan 43 dosyalık arşivde, olası biyolojik örnekler ve sıra dışı materyaller için tasarlanan gizli bir yeraltı tesisine ilişkin planlar yer aldı.ABD merkezli CBS News tarafından incelenen belgelerde, Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) için çalışan özel bir şirketin, ileride elde edebileceği materyalleri muhafaza etmek amacıyla Nevada eyaletinde yüksek güvenlikli bir sığınak tasarladığı anlatılıyor.Pentagon'un sekizinci belge paketinde yer alan 538 sayfalık rapor, yalnızca yeraltı tesisiyle sınırlı değil. Arşivde açıklanamayan radar tespitleri, askeri kameralar tarafından kaydedilen görüntüler ve 1950'li yıllardan kalma UFO tanıklıkları da bulunuyor.Pentagon'un 538 sayfalık raporunda ne var?Belgeler arasında en fazla dikkat çeken kayıt, Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) tarafından Temmuz 2009'da hazırlanan kapsamlı araştırma raporu oldu.Şirket, eski ABD Senatörü Harry Reid'in girişimleriyle Kongre tarafından desteklenen ve gelecekte karşılaşılabilecek havacılık tehditlerini araştıran bir Savunma İstihbarat Teşkilatı programında görev alıyordu.Raporda, şirketin ABD dışındaki kişi, grup ve kuruluşlardan elde edebileceği çeşitli teknolojik parçalar ile biyolojik örneklerin muhafazası için özel bir tesise ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.Bu kapsamda, özellikle Brezilya dahil farklı ülkelerden temin edilebilecek materyallerin yüksek güvenlikli koşullarda saklanması için bir yeraltı sığınağı tasarlandığı ifade ediliyor.'Egzotik materyaller' için yeraltı sığınağıRaporda yer alan en dikkat çekici ifadelerden biri, şirketin elde edebileceği "egzotik materyal veya dokuları" muhafaza edebileceği yeterince güvenli bir tesisinin bulunmadığının belirtilmesi oldu.Bu ihtiyaç doğrultusunda BAASS yöneticisinin, Kuzey Las Vegas'taki Bigelow Aerospace yerleşkesinde yeraltına gömülü bir koruma tesisi tasarladığı aktarıldı.Planlanan sığınağın teknik özellikleri de belgelerde ayrıntılı biçimde anlatıldı. Buna göre tesisin yaklaşık 5 bin fitkare (465 metrekare) büyüklüğünde olması, 4,6 ila 6,1 metre derinliğe gömülmesi, yaklaşık 91 santimetre kalınlığında duvarlara ve ağır bir çelik kapıya sahip olması öngörülüyordu.Raporda ayrıca yer üstünde görülebilecek yapıların kapsamlı biçimde kamufle edilmesinin planlandığı belirtildi.Peki, gizli sığınak gerçekten inşa edildi mi?Belgelerin en önemli belirsizliklerinden biri, söz konusu yeraltı tesisinin hayata geçirilip geçirilmediği.CBS News'e göre, sığınağın gerçekten inşa edildiğini gösteren kamuya açık herhangi bir kayıt bulunmuyor. Pentagon'un daha sonra yayımladığı BAASS raporlarında da bu tesisten söz edilmiyor.Üstelik bir Savunma İstihbarat Teşkilatı yetkilisinin, şirketin hazırladığı raporları birkaç ay sonra "sınırlı değere sahip" olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.Pentagon'un ilgili araştırma programı 2012 yılında sona ererken, BAASS'ın bağlı bulunduğu Bigelow Aerospace şirketi 2020'de bütün çalışanlarını işten çıkardı.Dolayısıyla belgeler, ABD yönetiminin dünya dışı varlıklara ait biyolojik kalıntılar ele geçirdiğini veya bunları gerçekten gizli bir tesiste sakladığını kanıtlamıyor. Ortaya çıkan bilgi, bu tür materyallerin ileride elde edilmesi ihtimaline yönelik hazırlanmış bir tesis planından ibaret.84 saniyede 62 kilometre: Radar kayıtlarındaki gizemYeni UFO arşivinde yalnızca geçmişe ait projeler değil, yakın tarihte kaydedilen ve henüz açıklanamayan hava olayları da yer aldı.Belgelerden biri, 2023 yılında sivil hava gözetleme radarı tarafından kaydedilen sekiz sıra dışı tespiti inceliyor.55 bin ila 70 bin fit, yani yaklaşık 16,8 ila 21,3 kilometre yükseklikte gerçekleşen tespitler, 84 saniyelik bir zaman aralığında kaydedildi.Pentagon'un hesaplamasına göre, sekiz tespitin aynı nesneye ait kesintisiz bir hareketi temsil etmesi halinde toplam yer değiştirme yaklaşık 62 kilometreye, ortalama yatay hız ise saatte en az 2 bin 655 kilometreye karşılık gelecekti.Ancak raporda kritik bir uyarı da yer aldı: Eldeki veriler, sekiz radar tespitinin tamamının aynı nesneden kaynaklandığını kanıtlamak için yeterli değil. Bu nedenle hesaplanan hız, doğrulanmış bir UFO performansı olarak değerlendirilemiyor.Pentagon üç yeni UFO videosunu da yayımladıPentagon'un açıkladığı belgeler arasında, askeri sistemler tarafından kaydedilen üç video da bulunuyor.Pentagon bünyesindeki Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisine (AARO) sunulan görüntülerde, ekran üzerinde hareket eden ve beyaz noktalar şeklinde görünen nesneler yer alıyor.Ancak görüntüler, nesnelerin kökenini veya dünya dışı teknolojilerle bağlantısını tek başına ortaya koymuyor.Dosyalar, ABD ordusunun tanımlanamayan hava olaylarını kayıt altına alma ve inceleme faaliyetlerinin geçmişten günümüze devam ettiğini gösteriyor.1953'te Lockheed mühendisinin gördüğü esrarengiz cisimYeni açıklanan arşivde, ABD havacılık tarihinin önemli isimlerinden Clarence "Kelly" Johnson'ın 1953 yılına ait tanıklığı da bulunuyor.Daha sonra U-2 ve SR-71 casus uçaklarının tasarımında önemli rol oynayan Lockheed başmühendisi Johnson, Kaliforniya'daki çiftliğinde gün batımını izlerken gökyüzünde koyu renkli, eliptik bir cisim gördüğünü bildirmişti.Johnson'ın ABD Hava Kuvvetlerine sunduğu anlatıma göre nesne, altın ve kırmızı tonlara bürünen gökyüzünde hareketsiz biçimde duruyordu.İlk anda bunun bir uçağın bıraktığı yoğun duman izi olabileceğini düşünen mühendis, cismin dış hatlarının değişmemesi üzerine gözlemini sürdürdü.Aynı saatlerde başka bir ekip de gördüJohnson, dürbünle incelediği cismin bir süre sonra uzun ve hafif eğimli bir yükselişle hızla uzaklaştığını anlattı.Dikkat çekici bir başka ayrıntı ise hemen hemen aynı saatlerde açık denizde görev yapan bir Lockheed test ekibinin de büyük bir uçan kanada benzeyen nesne gördüğünü raporlaması oldu.Test ekibi, söz konusu cismin uzaklaşarak küçük bir noktaya dönüştüğünü bildirdi.Bununla birlikte, dosyadaki ABD Hava Kuvvetleri kayıtlarında olayın merceksi bulut (lentiküler bulut) olarak sınıflandırıldığı görüldü. Bu tür bulutlar, özellikle belirli atmosfer koşullarında uçan daireye benzeyen şekiller oluşturabiliyor.Pentagon'un UFO arşivindeki soru işaretleri sürüyor20 Kasım'da yayımlanan sekizinci belge paketi, geçmişte yürütülen UFO araştırmalarına ilişkin yeni ayrıntıları kamuoyunun erişimine açtı.Arşivde bulunan 2009 tarihli BAASS raporunun bir kopyası 2025 yılında internete sızmıştı. Ancak belge, son açıklamayla birlikte ilk kez Pentagon tarafından resmen yayımlandı.Belgeler, ABD savunma kurumlarının tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin çeşitli iddiaları araştırdığını ve sıra dışı materyallerin saklanmasına yönelik projeleri değerlendirdiğini gösteriyor.Buna karşılık yeraltı sığınağının inşa edildiği, dünya dışı biyolojik örneklerin ele geçirildiği veya radar kayıtlarındaki nesnelerin dünya dışı kökenli olduğu yönünde doğrulanmış bir kanıt sunulmuyor.Pentagon'un yayımladığı dosyalar, yıllardır tartışılan UFO araştırmalarının kapsamına ışık tutarken bazı soruları da yanıtsız bırakıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/meteorolojiden-kritik-uyari-gece-saatlerinde-kuvvetlenecek-yagmur-degil-adeta-afet-1110511454.html

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