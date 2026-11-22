https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-gurlek-fon-sorusturmasina-iliskin-verileri-acikladi-85-kisiden-4458-milyar-lira-tahsil-edildi-1110519105.html
Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin verileri açıkladı: 85 kişiden 44.58 milyar lira tahsil edildi
Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin verileri açıkladı: 85 kişiden 44.58 milyar lira tahsil edildi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına dair açıklama yaptı. Gürlek, 85 kişiden toplam 44.58 milyar lira tahsil edildiğini belirtti. 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T18:12+0300
2026-11-22T18:12+0300
2026-11-22T18:29+0300
türki̇ye
akın gürlek
tmsf
fon
gizli fon
fon soruşturması
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105934151_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_e1ccc4e151af41cc3ac29a429bc3fb53.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında 632 şüphelinin bulunduğunu, 91 şirkete kayyım atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44.58 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/fon-sorusturmasi-izak-bilmen-gozaltina-alindi-1110516357.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105934151_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e06bfa15ba9b8075934cae0056a28181.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akın gürlek, tmsf, fon, gizli fon, fon soruşturması, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı
akın gürlek, tmsf, fon, gizli fon, fon soruşturması, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı
Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin verileri açıkladı: 85 kişiden 44.58 milyar lira tahsil edildi
18:12 22.11.2026 (güncellendi: 18:29 22.11.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına dair açıklama yaptı. Gürlek, 85 kişiden toplam 44.58 milyar lira tahsil edildiğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında 632 şüphelinin bulunduğunu, 91 şirkete kayyım atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini bildirdi.
Bakan Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44.58 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin yürütülen fon soruşturmalarında 632 şüpheli bulunmaktadır. Soruşturmalar kapsamında 91 şirkete kayyım atanarak TMSF'ye devredilmiş, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulmuş ve banka hesapları dondurulmuştur. Kayyım atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar hariç olmak üzere; gerçek ve tüzel kişilere ait olan bin 867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verilmiş, 307 şirketin ortaklık payına el konulmuştur. Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden yabancı para cinsinden varlık dondurulmuş, bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemleri başlatılmıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44.58 milyar TL tahsil edilmiştir. Hiç kimse, suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarını farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktararak adaletten kaçırabileceğini düşünmesin. Vatandaşlarımızın alın terini korumak, gerçek hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını sağlamak ve adaletin eksiksiz tecellisi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.