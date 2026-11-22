https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/fon-sorusturmasi-izak-bilmen-gozaltina-alindi-1110516357.html

Fon soruşturması: İzak Bilmen gözaltına alındı

Fon soruşturması: İzak Bilmen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında İzak Bilmen gözaltına alındı. Savcılığa ifade veren iki şüpheli, Türk yatırımcıların yurt dışındaki yapılar üzerinden Borsa... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T15:31+0300

2026-11-22T15:31+0300

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fon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İzak Bilmen gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren iki şüpheli, Türk yatırımcıların yurt dışında kurulan yapılar aracılığıyla Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı gibi işlem yaptığını öne sürdü. Şüpheliler, söz konusu sistemin Türkiye'deki bağlantısı olarak İzak Bilmen'i işaret etti.Emre Tezmen'in 'yabancı yatırımcı' düzeni ve ifadelerdeki ikinci kapıFon soruşturmasında savcılığa ifade veren iki şüpheli, Türk yatırımcıların yurt dışında kurulan yapılar üzerinden Borsa İstanbul'da "yabancı yatırımcı" gibi işlem yaptığını anlattı ve bu düzenin Türkiye'deki ismi olarak İzak Bilmen'i gösterdi. İfade verenlerden Emir Münir Sarpyener, Emre Tezmen'in aracı kurumu Tera Yatırım'ın genel müdürü. Diğer isim ise fonları kapatılan Pusula Portföy'ün tutuklu patronu Muhammed Yarız. Muhammed Yarız savcıya etkin pişmanlıktan yararlanmak için konuştu. İki ifadede anlatılan yönteme göre, yurt dışında parası olan Türk yatırımcı bir 'sertifika' satın alıyor ve kâğıt üzerinde bono almış gibi görünüyor, ancak o parayla Borsa İstanbul'da hisse alınıyor. Böylece halka arzlarda ve borsada işlemi yapan kişinin adı geçmiyor, kayıtlarda yalnızca 'yabancı yatırımcı' yer alıyor. Muhammed Yarız ifadesinde, bu fonlar adına Bank of America'da hesap açıldığını ve hisselerin bu hesap üzerinden alınıp satıldığını söyledi, İzak Bilmen için de 'Türkiye'deki ayağıdır' dedi. İzak Bilmen'i iş hayatından eskiden beri tanıdığını belirten Emir Münir Sarpyener ise onun Hollanda merkezli Amicorp şirketinin Türkiye temsilcisi olduğunu, hisselerin Citibank gibi yabancı bankalarda saklandığını ve bu yolu Türkiye'de çok sayıda borsacı ile iş adamının kullandığını anlattı. Soruşturma dosyasına göre Emre Tezmen'in kendi kanalı ise Londra'dan işliyordu. Emre Tezmen'in Londra'daki şirketi Gildencrest üzerinden Türkiye'den yurt dışına 6.3 milyar TL gönderildi, bu paranın 4.1 milyar TL'si geri dönmedi. Hisse emirleri İsviçre'deki Century City üzerinden borsaya yine 'yabancı' adıyla girerken, bu işlemlerden elde edilen 7.8 milyar TL'lik kazanç yurt dışında kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/fon-sorusturmasinda-108-kisi-icin-yeni-adim-mal-varligi-islemleri-bildirilecek-1110503109.html

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borsa i̇stanbul, fon, fon soruşturması, mahkeme, mahkeme kararı