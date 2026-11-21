https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rus-ordusu-ust-duzey-ukraynali-askeri-yetkililerin-toplanti-yaptigi-yeri-vurdu-1110504059.html
Rus ordusu, üst düzey Ukraynalı askeri yetkililerin toplantı yaptığı yeri vurdu
Rus ordusu, üst düzey Ukraynalı askeri yetkililerin toplantı yaptığı yeri vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey temsilcileri ile aralarında yabancıların da bulunduğu askeri sanayi sektör... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
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ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekatın son bir gününe ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.185 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusunu desteklemek için kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, İHA ile insansız botların üretim ve depolama alanları ile askeri havaalanlarını vurdu. Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 464 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-duzenlenen-kapsamli-saldirinin-ayrintilarini-paylasti-1110484413.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp, brifing
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp, brifing
Rus ordusu, üst düzey Ukraynalı askeri yetkililerin toplantı yaptığı yeri vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey temsilcileri ile aralarında yabancıların da bulunduğu askeri sanayi sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı yerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekatın son bir gününe ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.185 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusunu desteklemek için kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, İHA ile insansız botların üretim ve depolama alanları ile askeri havaalanlarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 464 uçak tipi İHA önledi.